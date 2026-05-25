Durante el más reciente Comité de Seguimiento Electoral, el secretario de Gobierno, Adid Pérez, aseguró que la administración municipal trabaja de manera articulada con la Registraduría Nacional del Estado Civil y además autoridades para brindar todas las garantías establecidas por la ley.

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Para esta jornada electoral serán instaladas 274 mesas distribuidas en 15 puestos de votación ubicados en distintas instituciones educativas del municipio, entre ellas Alberto Pumarejo sede María Auxiliadora, El Concorde, Eva Rodríguez, San Sebastián, Mesolandia, Simón Bolívar, Bellavista, Juan XXIII y Cristo Rey sede Ciudad Caribe 2.

Asimismo, los habitantes del corregimiento de Caracolí podrán ejercer su derecho al voto en la institución educativa Juan Domínguez Romero.

De acuerdo con el censo electoral, en Malambo están habilitados para votar 94.794 ciudadanos, de los cuales 48.413 son mujeres y 46.381 hombres.

Las autoridades también informaron que el conteo oficial se realizará en las instalaciones de la Escuela Superior de Administración Pública, sede Malambo.

Como parte de las medidas de orden público, la administración municipal decretó ley seca y restricción al porte de armas de fuego y traumáticas desde las 6:00 de la tarde del sábado 30 de mayo hasta las 6:00 de la mañana del lunes 1 de junio.

La alcaldesa Yenis Orozco explicó que durante este periodo estará prohibida la venta y consumo de bebidas embriagantes en establecimientos comerciales y espacios públicos del municipio.

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Asimismo, el decreto contempla la prohibición del porte de armas de fuego y traumáticas para particulares. Sin embargo, la medida no cobija al personal activo de la fuerza pública, organismos de seguridad del Estado, funcionarios públicos autorizados y empresas de vigilancia privada que cuenten con los respectivos permisos.

La Secretaría de Gobierno Municipal, en coordinación con la Policía Nacional de Colombia y demás autoridades competentes, será la encargada de adelantar operativos de control y vigilancia para garantizar el estricto cumplimiento de las disposiciones establecidas.

Desde la administración municipal hicieron un llamado a la ciudadanía para acatar las medidas y participar de manera pacífica en la jornada electoral, contribuyendo al desarrollo de unas elecciones seguras y transparentes.