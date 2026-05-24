El gobernador Eduardo Verano de la Rosa recibió la Medalla Segunda Generación, una distinción otorgada por el Comité Tampa Sister Cities International que reconoce la continuidad y fortalecimiento de la histórica relación entre Barranquilla y Tampa, vigente desde 1966.

El reconocimiento destaca el legado construido por su padre, el exalcalde de Barranquilla, Eduardo Verano Prieto, quien promovió hace seis décadas el primer acercamiento institucional entre ambas ciudades, consolidando un vínculo de cooperación e intercambio que hoy continúa fortaleciéndose.

Durante el encuentro con la delegación de Tampa, Florida, el mandatario departamental reiteró la importancia de proyectar esta alianza hacia nuevos escenarios de desarrollo económico, innovación y cooperación tecnológica.

“Desde 1966 existe esta relación histórica. Aquí está el periódico de Tampa del 18 de marzo de ese año, donde aparece la delegación de Barranquilla que estrechó los lazos como ciudades hermanas. Hoy recibimos nuevamente a nuestros hermanos de Tampa con el propósito de que esta relación continúe para toda la vida”, expresó Verano.

El gobernador señaló que el Atlántico busca consolidar relaciones estratégicas internacionales que permitan intercambiar experiencias exitosas en materia de infraestructura, desarrollo empresarial y transformación tecnológica.

“Queremos una relación mucho más estrecha en desarrollo económico y tecnológico. Ellos han avanzado enormemente y admiramos ese crecimiento. Aspiramos a que este hermanamiento se traduzca en mayor actividad económica entre nosotros”, agregó.

La reunión contó con la participación de Ivonne Álvarez Howard, directora del Comité Tampa-Barranquilla y miembro de la junta directiva de Ciudades Hermanas, quien destacó la importancia de mantener viva una relación histórica construida entre ambas comunidades.

“Nos comprometemos con usted, señor gobernador, a fortalecer esta relación en el sentido económico y cultural. Estamos aquí para apoyar el crecimiento de Barranquilla”, manifestó Álvarez Howard.

Como parte de la agenda conjunta, Tampa Sister Cities International Committee extendió una invitación oficial al gobernador Verano para participar en la conferencia internacional de Ciudades Hermanas que se realizará en noviembre de este año en Tampa, evento que tendrá un énfasis especial en Barranquilla y en la conmemoración de los 60 años de esta alianza binacional.

“Fortalecemos las relaciones entre el Atlántico y Tampa en materia de desarrollo económico y tecnológico, proyectando nuevas oportunidades para ambos territorios”, concluyó el mandatario.