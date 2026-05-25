La Arepa de avena es una opción práctica, económica y más ligera que la arepa tradicional.

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Además de ser fácil de preparar, aporta fibra y puede acompañarse con queso, huevo, pollo o aguacate. ¡Manos a la cocina!

Meta AI Arepa de avena

Ingredientes:

1 taza de avena en hojuelas o harina de avena

1 taza de agua tibia

½ taza de queso rallado (opcional)

1 cucharada de mantequilla o aceite

Sal al gusto

Preparación:

Licúe la avena hasta obtener una harina fina si estás usando hojuelas. En un recipiente mezcle la avena con el agua tibia y deja reposar unos minutos para que absorba el líquido.

Agregue sal, mantequilla y queso rallado si deseas darle más sabor. Amase hasta obtener una mezcla suave y manejable.

Forme bolitas y luego aplánalas con las manos para dar forma de arepa. Cocine en una sartén caliente a fuego medio durante 4 o 5 minutos por cada lado hasta que estén doradas. ¡Buen provecho!