La Arepa de avena es una opción práctica, económica y más ligera que la arepa tradicional.
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Además de ser fácil de preparar, aporta fibra y puede acompañarse con queso, huevo, pollo o aguacate. ¡Manos a la cocina!
Ingredientes:
- 1 taza de avena en hojuelas o harina de avena
- 1 taza de agua tibia
- ½ taza de queso rallado (opcional)
- 1 cucharada de mantequilla o aceite
- Sal al gusto
Preparación:
Licúe la avena hasta obtener una harina fina si estás usando hojuelas. En un recipiente mezcle la avena con el agua tibia y deja reposar unos minutos para que absorba el líquido.
Agregue sal, mantequilla y queso rallado si deseas darle más sabor. Amase hasta obtener una mezcla suave y manejable.
Forme bolitas y luego aplánalas con las manos para dar forma de arepa. Cocine en una sartén caliente a fuego medio durante 4 o 5 minutos por cada lado hasta que estén doradas. ¡Buen provecho!