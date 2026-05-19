El chai latte es una bebida de origen indio que combina té negro con especias como canela, clavo, cardamomo y jengibre.
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Su sabor intenso y dulce lo convirtió en una opción popular para desayunos, tardes frías o momentos de descanso.
Además de ser una bebida reconfortante, el chai latte contiene ingredientes asociados con propiedades digestivas y antioxidantes. El jengibre y la canela suelen relacionarse con la sensación de bienestar y calor corporal, mientras que el té negro aporta energía gracias a su contenido de cafeína.
Para una versión más ligera, también puede prepararse con leche de almendras, avena o coco. ¡Manos a la cocina!
Ingredientes:
- 1 taza de leche (animal o vegetal)
- 1 bolsita de té negro o 1 cucharada de té suelto
- 1 rama de canela
- 2 rodajas de jengibre fresco
- 2 vainas de cardamomo
- 2 clavos de olor
- Miel, azúcar o endulzante al gusto
- Canela en polvo para decorar (opcional)
Preparación:
Caliente la leche en una olla a fuego medio sin dejar que hierva. Agregue la canela, el jengibre, el cardamomo y los clavos de olor.
Incorpore el té negro y deje infusionar durante 5 minutos. Endulce al gusto y mezcle bien. Cuele la bebida para retirar las especias.
Sirva caliente en sus tazas favoritas y decore con un poco de canela en polvo.