El chai latte es una bebida de origen indio que combina té negro con especias como canela, clavo, cardamomo y jengibre.

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Su sabor intenso y dulce lo convirtió en una opción popular para desayunos, tardes frías o momentos de descanso.

Además de ser una bebida reconfortante, el chai latte contiene ingredientes asociados con propiedades digestivas y antioxidantes. El jengibre y la canela suelen relacionarse con la sensación de bienestar y calor corporal, mientras que el té negro aporta energía gracias a su contenido de cafeína.

Pexels Prepare Chai latte

Para una versión más ligera, también puede prepararse con leche de almendras, avena o coco. ¡Manos a la cocina!

Ingredientes:

1 taza de leche (animal o vegetal)

1 bolsita de té negro o 1 cucharada de té suelto

1 rama de canela

2 rodajas de jengibre fresco

2 vainas de cardamomo

2 clavos de olor

Miel, azúcar o endulzante al gusto

Canela en polvo para decorar (opcional)

Pexels Chai latte

Preparación:

Caliente la leche en una olla a fuego medio sin dejar que hierva. Agregue la canela, el jengibre, el cardamomo y los clavos de olor.

Incorpore el té negro y deje infusionar durante 5 minutos. Endulce al gusto y mezcle bien. Cuele la bebida para retirar las especias.

Sirva caliente en sus tazas favoritas y decore con un poco de canela en polvo.