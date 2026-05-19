En la tarde de este martes 19 de mayo, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida de Yulixa Toloza, la mujer de 52 años reportada como desaparecida luego de someterse a un procedimiento estético en el establecimiento Beauty Láser M.L., ubicado en el barrio Venecia, al sur de Bogotá.

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De mandatario local indicó que el cuerpo fue encontrado a un costado de la carretera en el municipio de Apulo, Cundinamarca, luego de intensas labores de búsqueda por parte de las autoridades ante su desaparición desde el pasado 13 de mayo.

Unidades de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) se desplazaron hasta el lugar en Cundinamarca para adelantar la inspección técnica de los restos, los cuales presentaban características físicas y morfológicas que permitieron la ratificación de su identidad.

Lamentamos la trágica noticia sobre el hallazgo del cuerpo de Yulixa Toloza, reportada por @PoliciaCmarca entre Apulo y Anapoima. Es un desenlace doloroso tras salir de un procedimiento médico en Bogotá. Confiamos en la celeridad de la investigación. 🕯️ pic.twitter.com/6ljKRlD2Ga — Capitán Alvaro Eduardo Farfán Vargas (@BomberoFarfan) May 19, 2026

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¿Dónde hallaron el cuerpo de Yulixa Toloza?

Tras la confirmación, el mandatario capitalino calificó el trágico hecho directamente como un asesinato. En el reporte de los organismos de socorro de la región se detalló que el hallazgo tuvo lugar puntualmente en la vereda El Copial, cerca del kilómetro 45 de dicho corredor vial, donde personal de criminalística trabajó en la escena durante aproximadamente hora y media a partir de la una de la tarde de este martes.

Unidades de la Sijín realizaron la inspección técnica en el lugar y trasladaron los restos a las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal, donde hace algunas horas se confirmó su identidad y desde donde aún se adelantan los respectivos análisis forenses y la necropsia para dictaminar las causas exactas del deceso de la víctima, quien se desempeñaba como estilista.

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Las imágenes del lugar donde encontraron el cuerpo de Yulixa

A través de redes sociales, las autoridades compartieron imágenes del lugar boscoso en que hallaron el cuerpo de la mujer de 52 años.

En las fotografías llamó la atención la presencia de algunos cabellos que pertenecerían a la Yulixa.

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“Fue un asesinato”: alcalde Galán

A través de sus canales oficiales, el gobernante de la capital se mostró tajante frente a la naturaleza del crimen, advirtiendo que la tipificación judicial del caso debe ir más allá de un incidente derivado de un procedimiento estético irregular.

“A esto tenemos que llamarlo por su nombre: a Yulixa la asesinaron. No fue una mala práctica médica, fue un asesinato”, indicó Galán.

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El mandatario también explicó que los cuerpos de inteligencia penal y de flagelación del secuestro (Gaula) ampliaron su radio de acción al departamento vecino un día después de la denuncia, tras recibir pistas contundentes de que la ciudadana había sido trasladada fuera de la capital esa misma noche. “Desde ese momento mi instrucción fue clara: la prioridad número 1 era encontrar a Yulixa”, añadió.

Además, Galán notificó que estableció contacto directo con la madre de la víctima, Nubia Toloza, para expresarle sus condolencias y garantizarle que el despliegue policial no se detendrá hasta localizar a las personas involucradas en el hecho.

“Le manifesté mi solidaridad y le informé sobre lo que hicimos para encontrar a su hija y lo que estamos haciendo para dar con el paradero de los asesinos de Yulixa y asegurarnos de que estos delincuentes, estén donde estén, paguen por lo que le hicieron”, señaló el mandatario distrital.

Finalmente, la Policía nacional expresó su solidaridad con los familiares de Toloza y aseguró que “continuará desplegando todas sus capacidades investigativas para esclarecer plenamente este caso y llevar ante la justicia a los responsables”.