La Fiscalía descartó que el cadáver encontrado en el río Tunjuelito corresponda al de Yulixa Toloza, la mujer desaparecida en días pasados tras hacerse un procedimiento estético en un centro en la capital colombiana.

Así se lo confirmaron funcionarios del ente investigador al diario El Espectador que aseguraron que el cadáver hallado corresponde al de un hombre.

Las autoridades agotan todos sus esfuerzos por dar con el paradero de la mujer que fue sacada a rastras del centro estético donde se realizó un procedimiento y de la que no se ha sabido más nada.

lo último que se sabe del caso de Yulixa Toloza es la captura de dos hombres en Cúcuta, identificados como Jesús Hernández y Kelvis Sequera, quienes al parecer habían reclamado el vehículo en el que, presuntamente, fue movilizada la mujer tras el procedimiento.

Uno de los capturados sería familiar de María Fernanda Martínez, al parecer propietaria del centro estético Beauty Láser, ubicado en el barrio Venecia, en el sur de Bogotá.

Los dos detenidos serán presentados ante un juez de control de garantías y un fiscal les imputará aparentemente los delitos de desaparición forzada y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

El vehículo Chevrolet negro de placas UCQ 340 fue hallado en los últimos días cerca de la frontera con Venezuela y permitió avanzar en la identificación y posterior captura de dos ciudadanos extranjeros.