La exconsejera presidencial para las Regiones Sandra Ortiz reapareció este martes 19 de mayo tras más de una semana de haber quedado en libertad por vencimiento de términos en el marco de la investigación por su presunta participación en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

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Sandra Ortiz llegó hacia el mediodía a las instalaciones del Congreso de la República, en Bogotá, al parecer para realizar una diligencia en una sucursal de una entidad financiera que funciona allí.

Al ser preguntada por periodistas sobre el motivo de su visita a la sede del Legislativo, la exfuncionaria contestó: “Vine hoy al Congreso de la República a activar mis cuentas, aquí está mi cuenta de origen, entonces vine a pedir plata prestada y a activar mis cuentas”.

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Ortiz detalló que necesita un préstamo económico, sin revelar el monto, porque no tiene liquidez.

“Estoy ilíquida, duré dos años sin trabajar, yo vivo de mi salario”, respondió la exconsejera.

#Noticia | “Vine a pedir plata prestada y a activar mis cuentas, estoy ilíquida, duré dos años sin trabajar”: la exsenadora Sandra Ortiz, vinculada al caso de corrupción de la UNGRD, explicó por qué acudió a las instalaciones del Congreso de la República, en donde funciona una… pic.twitter.com/7tEXUitAym — La FM (@lafm) May 19, 2026

Esta es la primera aparición pública de Sandra Ortiz luego de que el pasado 11 de mayo un juez de control de garantías ordenara su libertad inmediata por vencimiento de términos.

La exfuncionaria, una de las piezas más visibles de la investigación que adelanta la Fiscalía por el presunto desvío de recursos públicos y pago de sobornos en el Congreso, abandonó la medida de aseguramiento, que cumplía en la Escuela de Carabineros de la Policía en Bogotá, mientras continúa vinculada al expediente judicial.

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Ortiz ha sido señalada por la Fiscalía como la supuesta intermediaria en la entrega de dinero a los entonces presidentes del Senado y la Cámara, Iván Name y Andrés Calle, respectivamente.

Según el ente acusador, los recursos habrían sido utilizados para asegurar respaldo político a iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en el Congreso.