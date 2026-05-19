Luego que se conociera el accidente en el que resultaron heridos dos uniformados del Ejército Nacional cuando realizaban pruebas de validación técnica y operacional con el nuevo fusil Jaguar, en el Centro Nacional de Entrenamiento de Tolemaida, Indumil entregó los detalles sobre como se adelantaban los ensayos, en los que participaron 12 funcionarios de las Fuerzas Militares.

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Indumil señaló que las pruebas se realizaron entre el jueves 14 y el sábado16 de mayo y contó con la presencia de personal técnico especializado del Ejército Nacional, la Armada Nacional, la Fuerza Aeroespacial, la Policía Nacional; sin embargo, durante el desarrollo de las pruebas “en dos de los fusiles evaluados se presentó una liberación no controlada de gases asociada a condiciones de cierre mecánico no óptimas”.

Ovidio Gonzalez S/Presidencia Uniformados de las Fuerzas Militares portando el fusil Jaguar.

La empresa indicó que los heridos – un técnico y un suboficial – involucrados en el incidente de estos dos fusiles “recibieron valoración médica en el dispensario de la Unidad, realizándose procedimientos de asepsia sin afectaciones adicionales y confirmándose lesiones superficiales únicamente en uno de los participantes, sin compromiso adicional a su integridad”.

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Asimismo, Indumil explicó que el análisis técnico adelantado estableció que los eventos registrados están asociados a “ajustes del sistema de cierre y aseguramiento del cañón”, considerando que son “aspectos inherentes a la fase de validación y fortalecimiento técnico de un desarrollo de esta naturaleza”.

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De acuerdo con la empresa industrial, a pesar del incidente las pruebas continuaron con los delegados de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional como observadores y evaluadores técnicos del proceso.

Además, señala que el evento fue puesto en conocimiento de las instancias correspondientes del sector defensa, de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.

¿Continuarán las pruebas del fusil Jaguar?

Indimul manifestó que se mantiene en ejecución un plan estructurado de optimización, ajuste y revalidación técnica del sistema, como parte del proceso de consolidación operacional e industrial del fusil.

“Las fases del desarrollo continuarán hasta garantizar el cumplimiento integral de las especificaciones técnicas, operacionales y de seguridad definidas para el sistema, teniendo como prioridad permanente la seguridad del personal de la Fuerza Pública que tendrá a cargo su operación en cumplimiento de la misión constitucional”, señala el comunicado.

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“El desarrollo del fusil JAGUAR representa capacidad de autonomía, estratégica y sostenible para el fortalecimiento de las capacidades tecnológicas, industriales y de soberanía del sector defensa colombiano”, puntualiza.

¿Qué se sabe del fusil Jaguar?

Este nuevo fusil fue lanzado como parte de la estrategia del Gobierno para fortalecer la industria militar nacional y avanzar hacia una mayor autonomía en materia de defensa. El objetivo es “que el país tenga la capacidad de defenderse a sí mismo haciendo sus armas”, dijo el presidente Petro.

“Un país que no hace sus armas y usa armas de otros países tiene una debilidad manifiesta, una vulnerabilidad que en cualquier momento se expresa”, añadió el mandatario durante el acto de presentación del fusil, que tuvo lugar en Soacha, localidad al sur de Bogotá.

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Según la Presidencia, el Jaguar incorpora mejoras frente al sistema Galil ACE de origen israelí que utiliza actualmente la fuerza pública, entre ellas la reducción aproximada del 15 % en peso, mayor ergonomía, modularidad, facilidad de mantenimiento y adaptación operacional, así como mayor resistencia en condiciones extremas.