El candidato presidencial Abelardo de la Espriella, líder del movimiento ciudadano Defensores de la Patria, denunció la existencia de un supuesto plan para atentar contra su vida. En un video publicado en sus cuentas de redes sociales, ‘el Tigre’ señaló que tomará todas las medidas necesarias para evitar que lo asesinen.

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El aspirante a la Presidencia dijo que recibió la información sobre el plan criminal de una fuente “de alta credibilidad”, que le detalló que “se habría contratado un equipo de francotiradores con el propósito de ejecutarlo”.

De la Espriella vinculó esta amenaza al reciente doble asesinato de miembros de su campaña en el Meta y a la captura de un falso miembro de seguridad que hacía inteligencia en Envigado.

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Indicó igualmente que ya puso los hechos en conocimiento de las autoridades colombianas y de la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá.

“Los criminales, los narcoterroristas, los de siempre, el régimen, los miembros de la casta, de la rosca y del establecimiento que se unieron, ya se dieron cuenta de que el pueblo me escogió. Ya el pueblo abrazó al Tigre y no hay marcha atrás. Por eso han pasado a la fase más macabra y peligrosa, intentar acabar con mi vida, asesinarme”, aseveró el candidato en el video.

Al referirse a los asesinatos de Rogers Mauricio Devia, coordinador de su campaña en Cubarral, Meta, y de Fabián Cardona, también miembro de Defensores de la Patria, el candidato atribuyó la responsabilidad al “narcoterrorista Calarcá”.

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“Ese criminal ordenó esos homicidios para mandarme un mensaje claro. Que fuera al entierro de mis líderes muertos en zona dominada por él y allí me iban a dar de baja”, sostuvo Abelardo.

Agregó que le va a dar el gusto a los criminales de caer en trampas ni provocaciones. “Tomaré todas las medidas necesarias para que no me asesinen, porque no tener miedo, queridos compatriotas, no es sinónimo de dejarse matar”.