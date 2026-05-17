El candidato Abelardo de la Espriella cerró el sábado con éxito su campaña en la ciudad de Bucaramanga, capital de Santander, de cara a la primera vuelta presidencial, que se llevará a cabo el próximo 31 de mayo.

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Miles de simpatizantes acompañaron al aspirante a la Presidencia y a su fórmula José Manuel Restrepo en la plaza cívica Luis Carlos Galán, ubicada en el centro de la ciudad, donde De la Espriella ofreció un discurso con sus principales propuestas de gobierno para los próximos cuatro años.

Suministrada Abelardo de la Espriella en su cierre de campaña en Bucaramanga.

Con banderas de Colombia, pancartas y coros, miles de ciudadanos le expresaron su apoyo al ‘Trigre’, quien logró desplazar a Paloma Valencia como principal contendor de Iván Cepeda según la más reciente medición de AtlasIntel, publicada el pasado 15 de mayo.

De la Espriella agradeció a sus simpatizantes en Bucaramanga por el respaldo demostrado con entusiasmo y euforia en la plaza Luis Carlos Galán.

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“Bucaramanga me confirmó que la Patria despertó. Gracias a las miles de personas que me acompañaron con entusiasmo, firmeza y amor por Colombia en este gran encuentro”, escribió el candidato en su cuenta de X (antes Twitter).

Agregó que “ver a tantas familias, jóvenes, trabajadores y compatriotas unidos por una misma causa me llena de fuerza para seguir adelante en esta batalla por la patria milagro”.

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“Esto no se mueve con maquinarias ni con buses; se mueve con el fervor del pueblo, con los que nunca se rinden y con los que decidieron defender la Patria. Bucaramanga rugió con fuerza y le envió un mensaje claro a toda Colombia: llegó la hora de recuperar el rumbo, la autoridad y la grandeza de nuestra Nación”, sostuvo.

Bucaramanga me confirmó que la Patria despertó. 🇨🇴



Gracias a las miles de personas que me acompañaron con entusiasmo, firmeza y amor por Colombia en este gran encuentro. Ver a tantas familias, jóvenes, trabajadores y compatriotas unidos por una misma causa me llena de fuerza… pic.twitter.com/CUg1IPPv9o — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) May 17, 2026

En los videos del evento se observa a Abelardo de la Espriella ofreciendo nuevamente su discurso detrás de un vidrio blindado y con chaleco antibalas. Esto lo viene realizando desde que se conocieron amenazas de muerte en su contra.

“Me dijeron que tenía que suspender la gira por amenazas. Y yo dije voy a Bucaramanga así sea metido en esta pecera porque al pueblo santandereano no lo dejo esperando”, expresó el candidato presidencial durante su intervención pública en la plaza.

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El candidato de Defensores de la Patria también aprovechó el encuentro para referirse al asesinato de su coordinador de campaña en el Meta, Rogers Mauricio Devia, y de Fabián Cardona, hechos que, según indicó, enlutan a su movimiento político y generan preocupación por el ambiente electoral que vive el país.

De La Espriella pidió a los asistentes guardar un minuto de silencio en memoria de las víctimas.

“Su único pecado era apoyar al tigre, por eso hacemos este minuto de silencio para brindar acompañamiento a las familias”, manifestó sobre el crimen de sus compañeros de campaña.