La violencia volvió a golpear al sur de Barranquilla durante la noche de este sábado 16 de mayo, luego de que un adolescente fuera asesinado en medio de un ataque armado ocurrido en el barrio Carrizal.

El crimen se presentó sobre las 8:00 p. m. en la calle 51B con carrera 1B, donde la víctima, de 16 años, permanecía al interior de una barbería del sector.

Según el informe preliminar entregado por la Policía Metropolitana de Barranquilla, un hombre llegó a pie hasta el lugar y desenfundó un arma de fuego con la que disparó repetidamente contra el joven.

Producto de las heridas, el menor falleció en el sitio antes de poder ser auxiliado por personas de la zona.

Las autoridades indicaron que el adolescente era conocido con el alias de ‘Kirycurru’ y, de acuerdo con información de inteligencia, presuntamente tendría vínculos con el grupo delincuencial Los Costeños. Asimismo, señalaron que registraba una anotación judicial.

Investigadores de la Sijín adelantan las pesquisas correspondientes para establecer los móviles del homicidio e identificar al responsable del atentado.