Nuevos detalles se conocen alrededor del atentado criminal registrado al mediodía de este viernes 15 de mayo en el barrio Ciudadela 20 de Julio, hecho que dejó una persona muerta y tres más heridas al interior de un restaurante ubicado sobre la avenida Murillo con carrera 3.

La víctima fatal fue identificada por las autoridades como Juan Camilo López España, de 40 años y nativo del Copey, Cesar, quien recibió varios impactos de bala y falleció en el lugar.

De acuerdo con el reporte preliminar de la Policía Metropolitana de Barranquilla, el hombre se encontraba en el establecimiento junto a otras personas cuando fue sorprendido por tres sujetos armados que ingresaron al sitio y le dispararon en repetidas ocasiones.

Durante el ataque también resultaron lesionados Andrés Felipe López Rueda, de 22 años; Yorleanys Patricia Rodríguez Samper, de 44; y Chajaira del Carmen Mendoza Pérez, de 32 años, quienes, aparentemente, fueron alcanzados por proyectiles de manera accidental en medio de la balacera.

Las autoridades indicaron que López España, junto con integrantes de su núcleo familiar, se dedicaba a la instalación y programación de máquinas de casino en diferentes sectores de la ciudad.

Cabe señalar que en algunos grupos de redes sociales también asociaron a la víctima con la actividad de cobradiario.

Asimismo, se conoció que el hoy occiso registraba una anotación judicial por el delito de ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico.

Tras lo sucedido, investigadores de la Sijín iniciaron labores investigativas y de revisión de cámaras de seguridad para establecer los móviles del crimen e identificar a los responsables del ataque armado.