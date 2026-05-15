La música colombiana celebró su gran noche en el Teatro Colsubsidio de Bogotá durante la velada del jueves 14 de mayo. La gala de los Premios Nuestra Tierra 2026 se convirtió en un escenario de alta carga emotiva, marcado por la entrega de galardones a las producciones más destacadas del año y por rendir tributo a la memoria del cantautor Yeison Jiménez, fallecido a principios de este año.

La gala de este año estuvo profundamente marcada por el recuerdo del artista caldense, quien se consolidó como el más galardonado de la noche al recibir distinciones con las que exaltaron su vigencia musical:

Máximo galardón de la noche: fue proclamado ganador de la categoría principal como Mejor artista Nuestra Tierra del año .

fue proclamado ganador de la categoría principal como . Dominio en el género regional: se llevó la estatuilla como Mejor artista popular y el premio a Mejor canción popular por el tema ‘Destino Final’, en colaboración con Luis Alfonso.

se llevó la estatuilla como y el premio a por el tema ‘Destino Final’, en colaboración con Luis Alfonso. El respaldo de sus seguidores: su comunidad fue reconocida con el galardón al Mejor fandom Nuestra Tierra bajo el nombre de los “Jimenistas de corazón”.

Los reconocimientos en cuestión fueron recibidos en la tarima por su viuda, Sonia Restrepo, quien estuvo acompañada por Lina Jiménez y el mánager de la agrupación.

Durante la entrega, Restrepo dedicó unas conmovedoras palabras: “Este premio hoy no es solo para Yeison Jiménez, este premio hoy es para las seis personas que partieron al cielo trabajando por un sueño, por Yeison, por Óscar, por Jefferson, por Weisman, por Juan Manuel y por Fernando. Salud por ellos”. Asimismo, concluyó con un sentido mensaje directo al intérprete: “Para mi ángel en el cielo”.

Este es el listado completo de los ganadores de los Premios Nuestra Tierra 2026

1. Mejor artista global

Shakira - GANADORA

Ryan Castro

Karol G

Maluma

J Balvin

Kapo

Beéle

2. Mejor canción global

‘La Villa’ – Ryan Castro, Kapo, Gangsta

‘Ba Ba Bad remix’ – Kybba, Sean Paul, Ryan Castro, Busy Signal

‘Papasito’ – Karol G - GANADORA

‘La plena’ – W sound, Beéle, Ovy on the drums

‘No tiene sentido’ – Beéle

3. Mejor artista Nuestra Tierra del año

Ela Taubert

Carlos Vives

Kapo

Silvestre Dangond

Manuel Turizo

Blessd

Andrés Cepeda

Juliana

Yeison Jiménez - GANADOR

Bomba Estéreo

4. Mejor canción/composición Nuestra Tierra del año

‘La Pelirroja’ – Sebastián Yatra

‘Dulce y amarga’ – Duplat y Andrés Cepeda

‘Aprendí’ – Nanpa Básico

‘Me toca a mí’ – Morat y Camilo - GANADORES

‘Si te pillara’ – Beéle

‘Volver’ – Piso 21, Marc Anthony, Beéle

‘Rio’ – J Balvin

‘Enamorarte mil veces’ – Fonseca, Manuel Medrano

‘Bronceador’ – Maluma

‘500’ – Carlos Vives, Lalo Ebratt, Bomba Estéreo, Estereobeat, Yera, Laura Maré, Olga Lucía Vives, L’Omy, Gloria Torres, Pao Lacera, Rasid Zawady

5. Mejor artista revelación

Sebaxxss

Brokix

Jhay P

Manuel Lizarazo

Kris R

Aria Vega - GANADORA

Maria Fuell

Martin Elias Jr

Emilio Cabra

Hamilton

6. Mejor productor del año

Duplat

Juan Pablo Vega - GANADOR

The Prodigiez

Juan Fonseca ‘El jefe’

Keityn

Sebastián Avilés

Gangsta

Sog

Prodmonja

Los Money Makers

Georgy Parra Salvaje

Ovy on the drums

7. Mejor álbum del año

‘Sendé’ – Ryan Castro

‘Preguntas a las 11:11’ – Ela Taubert

‘Ya es mañana’ – Morat - GANADORES

‘Milagro’ – Sebastián Yatra

‘Bogotá’ – Andrés Cepeda

‘Dulce y amarga’ – Duplat

‘La Pista’ – Juliana

‘Borondo’ – Beéle

‘El Último Baile’ – Silvestre Dangond

‘Un verano en Caliyork’ – Junior Zamora

‘La tierra del olvido 30 años (Remastered & Expanded)’ – Carlos Vives

‘Uno más uno’ – Maca y Gero

8. Mejor artista urbano

J Balvin

Maluma

Kapo

Hamilton

Nanpa Básico

Ryan Castro - GANADOR

Beéle

Feid

Kris R

Blessd

9. Mejor canción urbana

‘Guayabo’ – Alkilados, Luister La Voz, Tuny D

‘Ghosteo’ – Lalo Ebratt

‘Ojalá’ – Ryan Castro

‘Solcito’ – Miguel Bueno, Juan Duque

‘Se lo juro mor’ – Feid

‘Rio’ – J Balvin - GANADOR

‘Quiero +’ – Greeicy

‘Muévelo’ – Kali Uchis

‘Muñeca de urba’ – Kris R, Dei V

‘Guaia’ – Reykon

10. Mejor colaboración urbana

‘Verano rosa’ – Karol G, Feid - GANADORES

‘La plena’ – W sound, Beéle, Ovy on the drums

‘Como Oreo’ – Blessd, Fuerza regida, Ovy the drums

‘Yogurcito remix’ – Blessd, Anuel AA, Kris R, Luar la LA, ROA, Yan Block

‘Costeñita’ – Dekko, Aria Vega

‘La Villa’ – Ryan Castro, Kapo

‘Parte y Choque’ – Jombriel, Ryan Castro, Alex Krack

‘Menos el cora’ – Ryan Castro, Manuel Turizo

‘Yo y tú’ – Ovy on the drums, Quevedo, Beéle

‘Amista’ – Blessd, Ovy on the drums

‘Un polvito +’ – Maluma, Maisak

11. Mejor artista afrobeat

Kapo

Jossman

Yera

Juan Duque

Junior Zamora

Beéle - GANADOR

Aria Vega

Altafulla

Hamilton

Zaider

12. Mejor canción afrobeat

‘La Villa’ – Ryan Castro, Kapo - GANADOR

‘Mi Refe’ – Beéle

‘Agua e Panela’ – Aria Vega

‘Top Diesel’ – Beéle

‘Mi Reina’ – Hamilton, Nanpa Básico

‘No tiene Sentido’ – Beéle

‘Un Afrito’ – Juan Duque

‘Si te pillara’ – Beéle

‘Sagitario’ – Junior Zamora

‘Korasong’ – Kapo

‘Volver a verte’ – Goyo, Zaider

‘Flaka’ – The Prodigiez, Maluma, Kapo, Maisak, Hamilton, Zaider

‘Solcito’ – Miguel Bueno, Juan Duque

13. Mejor artista pop femenina

Laura Maré

Antonia Jones

Susana Cala

Laura Pérez

Greeicy

Ela Taubert - GANADORA

Annasofía

Sofia Castro

Juliana

Natalia Natalia

14. Mejor artista pop masculino

Duplat

Santiago Cruz

Camilo

Andrey Serrano

Alejandro Santamaria

Sebastián Yatra

Andrés Cepeda - GANADOR

Manuel Medrano

Manú

Manuel Lizarazo

15. Mejor dúo o grupo pop

Morat

Alkilados

Opa!

Monsieur Periné

Oh’laville

Timo - GANADOR

Cali y el Dandee

Piso 21

Maca y Gero

Las Villa

16. Mejor canción pop

‘La Pelirroja’ – Sebastián Yatra

‘No supiste cuidarnos’ – Ela Taubert, Jay Wheeler

‘Humo’ – Annasofía

‘Vino Rosé’ – Timo

‘Dos veces’ – Natalia Natalia

‘Aviones de papel’ – Susana Cala, Josue Alaniz

‘Ojalá’ – Laura Maré

‘Bonita’ – Manuel Lizarazo

‘Empezar de Cero’ – Manú

‘Primera Vez’ – Opa!, Juliana - GANADORA

17. Mejor artista popular

Pasabordo

Arelys Henao

Luis Alfonso

Paola Jara

Francy

Yeison Jiménez - GANADOR

Nico Hernández

Alzáte

Pipe Bueno

Jessi Uribe

Jhonny Rivera

18. Mejor canción popular

‘Mi Fortuna’ – Ryan Castro, Sog

‘Me enamoré’ – Nico Hernández, Juan Duque

‘GPS#2 Guayabi’ – Georgy Parra, Jhon Alex Castaño

‘Se acabó’ – Yeison Jiménez

‘Destino Final’ – Yeison Jiménez, Luis Alfonso - GANADORES

‘Entre tres’ – Arelys Henao, Paola Jara, Francy

‘La Fórmula’ – Luis Alfonso

‘El Agropecuario’ – Joaquín Guiller

‘Mamá’ – Las Posadas

‘Calmando penas’ – Luis Alberto Posada

19. Mejor artista vallenato

Orlando Liñan

Los chiches vallenatos

Churo Díaz

Elder Dayán Díaz

Silvestre Dangond - GANADOR

Jorge Celedón

Karen Lizarazo

Ana del Castillo

Mono Zabaleta

Rafa Pérez

La Banda del 5

20. Mejor canción vallenata

‘Cosas Sencillas’ – Silvestre Dangond, Carín León - GANADORES

‘Me espera algo mejor’ – Jorge Celedón, Victor Nain Jr.

‘El chacho de tus pretendientes’ – Mono Zabaleta, Daniel Maestre

‘Dos monedas’ – Los chiches vallenatos

‘El payaso fui yo’ – Martin Elías Jr. Santiago Oñate

‘A tu ladito’ – Rafa Pérez

‘El Cora me duele’ – Karen Lizarazo y Luis Alfonso

‘El Heredero’ – Samuel Morales, Juank Ricardo

‘Modo traga’ – La Banda del 5, Iván Villazón

‘Legado de ayer’ – Fabián Ojeda

21. Mejor artista tropical

La 33

Fonseca - GANADOR

Carlos Vives

Elvis Magno

Alquimia la sonora del XXI

Mauro Castillo

Willy García

Mike Bahía

Nacho Acero

Grupo Galé

Grupo Niche

Anddy Caicedo

22. Mejor canción tropical

‘Todo bien contigo’ – Willy García

‘Cachondea’ – Nacho Acero

‘Entrega’ – Grupo Niche

‘Enamorarte mil veces’ – Fonseca, Manuel Medrano - GANADORES

‘Ponte en ritmo’ – Eduardo Luis

‘Amor real’ – Anddy Caicedo

‘Mala costumbre’ – Guayacán Orquesta

‘Incomprendido’ – La 33

‘La tierra del olvido (versión salsa)’ – Carlos Vives, Grupo Niche

‘Alegría y amor’ – Los 50 de Joselito

23. Mejor artista folclor

Herencia de Timbiqui

Puerto Candelaria

Cholo Valderrama

Katie James

Los Cumbia Stars

Las Áñez

Keke Minowa

Verito Asprilla

Nidia Góngora

Heredero - GANADOR

24. Mejor canción folclor

‘Cosita’ – Heredero

‘Alma vieja’ – Las Áñez

‘Caferxxo’ – Feid, Nidia Góngora - GANADORES

‘Baila kolombia’ – Los Cumbia Stars, La Delio Valdez, Yeison Landero

‘Apostando X ti’ – Herencia de Timbiqui

‘Nadie se muere’ – Los Corraleros de Majagual

‘Me gusta la gente primo’ – Cholo Valderrama

‘500’ – Carlos Vives, Lalo Ebratt, Bomba Estéreo, Estereobeat, Yera, Laura Maré, Olga Lucía Vives, L’Omy, Gloria Torres, Pao Lacera, Rashid Zawady

‘La Candela’ – Adriana Lucía

‘Toda una vida’ – Katie James, Maria Cristina Plata

‘Etérea y Terrenal’ – María Mulata

25. Mejor artista alternativo/rock/indie

Superlitio

Antopiko3

Elsa y Elmar

Bomba Estéreo

Aterciopelados

Diamante Eléctrico

Los Cocoa

Esteman

Duplat - GANADOR

Nasa Histoires

Juan Pablo Vega

Ryan Cox

The Mills

Don Tetto

26. Mejor canción alternativa/rock/indie

‘El acuerdo’ – Esteman, Daniela Spalla - GANADORES

‘Chicas VIP’ – Duplat

‘Sólo tú y yo’ – Don Tetto

‘Loco de corazón’ – Superlitio

‘El truco’ – Diamante Eléctrico

‘Me pasa (piscis)’ – Bomba Estéreo, Rawayana, ASTROPICAL

‘Bby please’ – Kei Linch

‘Bengala’ – Alvarezmejia

‘Cardio’ – Junior Zamora

‘Punto y aparte’ – Farid Abauat

‘Lero lero’ – Antopiko3

‘¿Qué sigue?’ – More, Husa

27. Mejor artista/DJ/productor dance electrónico

Husa

Ácido Pantera

Victor Cárdenas

Antonella Ravagli

Melov

Sebaxxss - GANADOR

Marco Acevedo

Cero39

Ela Minus

Moska

28. Mejor canción dance/electrónica

‘Las pequeñas cosas’ – Cero39, Mula

‘La Caderona’ – Natalia Paris, Cabas

‘Pelinegra’ – Ryan Castro, Major Lazer

‘Demo’ – Manú

‘Kai’ – Moska

‘Pájaro cantor’ – Ácido Pantera

‘Aguaráchate’ – Monsieur Periné - GANADORA

‘Tambor’ – Victor Cárdenas, Tomclaps, Konig Pry

‘De frente’ – Antonella Ravagli

29. Mejor video Nuestra Tierra

‘Se lo juro, mor’ — Feid

‘Quiero +’ – Greeicy

‘La Pelirroja’ – Sebastián Yatra

‘No supiste cuidarnos’ – Ela Taubert, Jay Wheeler

‘Me pasa (Piscis)’ – Bomba Estéreo, Rawayana, ASTROPICAL

‘Dando instrucciones’ – Jessi Uribe, Jean Carlos Centeno

‘Cosita’ – Heredero

‘De frente’ – Antonella Ravagli

‘Flaka’ – The Prodigiez, Maluma, Kapo, Maisak, Hamilton, Zaider

‘La Villa’ – Ryan Castro, Kapo, Gangsta - GANADOR

30. Mejor concierto Nuestra Tierra

J Balvin – ‘Ciudad Primavera’ (Medellín) - GANADOR

Beéle – 8 shows en el Movistar Arena (Bogotá)

Ryan Castro – ‘Sendé World Tour’, Medplus (Bogotá)

Yeison Jiménez – ‘Mi Promesa’ - Estadio El Campín (Bogotá)

Juliana – ‘Bienvenidos a la pista’, Movistar Arena (Bogotá)

Maluma – ‘Medellín en el mapa’, Atanasio Girardot (Medellín)

Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella – ‘El Último Baile’, Estadio El Campín

Fonseca – ‘Tropicalia’, 3 Movistar Arena (Bogotá)

31. Mujer raíz de Nuestra Tierra

Adriana Lucía

Vale Garzón

Fanny Lu

Martina la Peligrosa

Juliana

Li Saumet

Arelys Henao - GANADORA

32. Mejor canción viral de Nuestra Tierra

‘La Villa’ – Ryan Castro, Kapo, Gangsta

‘Ba Ba Bad remix’ – Kybba, Sean Paul, Ryan Castro, Busy Signal

‘La Plena’ – W Sound, Beéle, Ovy on the drums - GANADORES

‘Água e panela (cule nota)’ – Aria Vega

‘Dónde’ – Kapo, Ryan Castro

‘Mi Refe’ – Beéle

‘Si te pillara’ – Beéle

33. Mejor fandom Nuestra Tierra