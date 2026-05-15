La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios informó este viernes 15 de mayo sobre una sanción contra la Sociedad Portuaria El Cayao S.A. E.S.P. (SPEC LNG) de Cartagena, tras concluir una investigación administrativa relacionada con el reporte de información financiera y operativa al Sistema Único de Información (SUI).

De acuerdo con el comunicado emitido por la entidad, la empresa incurrió en un “incumplimiento regulatorio” al reportar al SUI información financiera correspondiente a la vigencia 2022 “carente de veracidad, calidad y confiabilidad”.

Asimismo, la entidad explicó que la investigación determinó inconsistencias en la clasificación de ingresos por valor de $2.601 millones, derivados de la “disponibilidad de la terminal”, los cuales fueron reportados como una actividad “no vigilada”.

Sobre esto, Spec sostuvo en un comunicado que han aplicado de manera estricta la regulación expedida por la CREG y la SSPD, y ha presentado oportunamente y de forma completa y fidedigna su información financiera, a través del Sistema Único de Información (SUI).

“La actuación administrativa que dio origen a la Resolución se originó en una diferencia de criterio técnico-regulatorio sobre la clasificación de algunos ingresos, que a juicio de SPEC LNG corresponden a actividades no reguladas”, detallaron desde la compañía.

Agregan: “Con el rigor técnico y jurídico que corresponde, SPEC LNG acudirá a las instancias administrativas y judiciales correspondientes para la defensa de sus derechos”.