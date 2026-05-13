El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reveló los datos del mercado laboral de los jóvenes entre 15 y 28 para el trimestre comprendido de enero a marzo de 2026. En ese sentido, la entidad indicó que en Barranquilla y su área metropolitana, la tasa de desempleo fue del 18,1 %.

Esto, según el Dane, representó un ligero aumento de 0,1 puntos porcentuales si se hace la comparación con igual trimestre del año 2025 cuando la tasa de desocupación fue del 18 %.

En materia de cifras, para dicho trimestre se contó un total de 175 mil jóvenes con empleo en este territorio, un número que representó una reducción de 10 mil frente al trimestre de enero a marzo de 2025 cuando había 185 mil con trabajo.

Esto también presentó un impacto en la tasa de ocupación, ya que la entidad sostuvo que entre enero y marzo de este año, el indicador fue del 39,1 %, representando un descenso de 1,2 puntos porcentuales frente enero y marzo de 2025 cuando se situó en 40,3 %.