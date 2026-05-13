Se sigue moviendo el ajedrez político de cara a las elecciones presidenciales 2026. En la tarde de este miércoles 13 de mayo, el expresidente Ernesto Samper Pizano confirmó su adhesión a la campaña del candidato Iván Cepeda.
El anuncio lo hizo a través de un mensaje publicado en su cuenta de X, en el que publicó un video de una conversación que tuvo con Cepeda sobre los ideales y propuestas del aspirante por el Pacto Histórico.
En ese sentido, el expresidente manifestó que confirmó su adhesión porque comparte con el candidato tres convicciones “fundamentales para el futuro de Colombia”.
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“La primera: profundizar las reformas sociales que permitan cerrar las brechas de desigualdad. Tierras, pensiones, salarios y una renta básica que garantice un mínimo vital para los colombianos más pobres”, señaló Samper Pizano.
También mencionó que comparten la visión de alcanzar una paz territorial: “Seguir construyendo una paz social territorial. La paz no es reversible y la alternativa para Colombia es paz o paz porque hay miles de víctimas que siguen esperando justicia y verdad”, señaló.
“En las próximas elecciones el país tendrá que decidir entre profundizar el cambio, ampliar las oportunidades para los jóvenes y mantener viva la esperanza de un país más justo, o simplemente regresar al viejo modelo neoliberal”, concluyó el expresidente.