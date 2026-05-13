El próximo domingo 31 de mayo se llevará a cabo la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia. Los ciudadanos acudirán a las urnas para escoger al próximo presidente del país o para definir quiénes pasarán a segunda vuelta.

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Para los comicios electorales, ya fueron designados por parte de la Registraduría las personas que serán jurados de votación. La entidad explicó que la selección se realizó con información suministrada por empresas, instituciones educativas y entidades públicas.

Las personas designadas como jurados deben cumplir esta función como servidores públicos, según lo que se expresa en el Código Nacional Electoral vigente, establecido en el Decreto 2241 de 1986.

Cómo consultar si fue designado como jurado de votación

La Registraduría informó que puso a disposición mecanismos para consultar si fue designado como jurado de votación para las elecciones presidenciales 2026.

Una de las formas es acudir de manera presencial a cualquier sede de la Registraduría, para que pueda verificar la información relacionada con la designación.

La otra forma es de manera virtual, siguiendo los siguientes pasos:

Ingresar a www.registraduria.gov.co.

Hacer clic en la sección denominada ‘Electoral’.

Desplazarse hasta ‘Trámites y Servicios’.

Seleccionar la opción ‘Consulta jurado de votación’.

Digitar el número de documento de identidad.

Aceptar la casilla ‘No soy un robot’ y presionar el botón ‘Consultar’.

Finalmente, el sistema mostrará si la persona fue o no designada como jurado.

Por otro lado, la Registraduría también designó a los jurados de votación remanentes. Estos son los ciudadanos que cumplen la función de reemplazar a quienes no puedan asistir el día de la elección por motivos de fuerza mayor.

Según la normativa electoral establece algunas causas válidas para no cumplir con la obligación de ser jurado de votación. En caso de no tener una causa válida, podría recibir una sanción económica de hasta 10 salarios mínimos legales vigentes.

Causas válidas para no asistir a ser jurado de votación:

Grave enfermedad del jurado o de su cónyuge, ya sea padre, madre o hijo/a.

Muerte de algún familiar cercano, que haya ocurrido el mismo día o tres días antes de la fecha de elecciones.

No ser residente en el lugar donde fue elegido como jurado.

Ser menor de 18 años.

Cómo verificar si fue elegido como jurado remanente

La consulta para los jurados remanentes se realiza en la misma plataforma de la Registraduría. Los ciudadanos deben verificar si tienen asignados puesto y mesa.