La candidata presidencial Paloma Valencia, del Centro Democrático, presentó este martes, acompañada por un sector de motociclistas, el proyecto de ley para que el Estado asuma el pago del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) sobre motocicletas de hasta 250 centímetros cúbicos.

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La aspirante a la Presidencia enfatizó a los medios de comunicación que: “Esto es diciendo y haciendo. Vamos a erradicar hoy el proyecto de ley que lleva el SOAT cero para que los colombianos, que son los estratos uno, dos y tres que trabajan, que se movilizan en sus motos, puedan recibir el SOAT pagado por el gobierno de Paloma y Oviedo y no habrá peajes. Aquí lo que estamos haciendo es reconociendo una realidad, 4.000 motos son llevadas a los patios cada mes y es el ahorro de una familia. Nunca más vuelven a salir de los patios”.

De igual manera, la senadora Valencia aseguró que se erradicará también el cobro de los peajes, e indicó que hay una información falsa difundida por otras campañas sobre el tema.

“Nunca se ha hablado de peajes. Esa ha sido una campaña en contra de este proyecto que mueven las otras campañas. Aquí lo decimos claramente, SOAT cero y no peajes. (...) La verdad de las cosas es que la gran mayoría de los colombianos no están pagando el SOAT, ¿y qué termina pasando? Que les quitan la moto. El 67% de los comparendos son sobre las motos y terminan en los patios pudriéndose", añadió.

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Señaló además que “nosotros queremos reconocer la necesidad de moverse que tiene la familia colombiana. ¿Cómo lo vamos a pagar? Con el Ministerio de la Igualdad que que no sirve para nada". Sobre esta cartera afirmó que “hoy se roban la plata”, por lo que junto a Juan Daniel Oviedo, su fórmula vicepresidencial, harán un seguimiento a estos recursos para destinarlos a los pagos del SOAT.

“Y vamos a vigilar esa plata que se roban hoy en lo que se llama el carrusel del Soat y esos son los 2.5 billones de pesos que necesitamos. Yo le pregunto aquí a los moteros, ¿qué prefieren? Ministerio de la Igualdad o Soat gratis. Y eso es lo que quieren todos los colombianos", enfatizó.

La candidata aseguró que en su campaña “todo está bien pensado, bien estructurado”, ya que han tenido discusiones amplias con Oviedo y con el equipo programático.