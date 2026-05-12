Tres presuntos miembros del Clan del Golfo, entre ellos una mujer y un cabecilla con más de 20 años de trayectoria criminal y conocido con el alias de Palillo, fueron capturados por unidades del Ejército y la Policía Nacional en el municipio de San Marcos, sur del departamento de Sucre.

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Las detenciones de Doncey Padilla Quiñónez, alias Palillo; Abel Antonio Ensuncho Oviedo y Sara Margarita García Avendaño, que integraban su esquema de seguridad, ocurrieron en desarrollo de la Operación Agamenón a través de una diligencia de registro y allanamiento en la vereda El Llano.

Allí les hallaron un fusil de combate calibre 7.62, una pistola calibre 9 milímetros, tres proveedores, 171 cartuchos de diferentes calibres y tres equipos de telefonía celular que serán sometidos a análisis forense.

Policía

Para la fuerza pública este es un golpe contundente contra el Clan del Golfo porque alias Palillo es, según el reporte, cabecilla del componente de control financiero de la subestructura Uldar Cardona Rueda con “expansión criminal” en Sucre y el Bajo Cauca.

Lideraba un grupo de aproximadamente 60 individuos y contaba con un anillo de seguridad de hombres fuertemente armados. “Su importancia dentro de la organización criminal era determinante, era el principal dinamizador de la expansión de la estructura criminal hacia el Bajo Cauca Antioqueño y el departamento de Sucre”.

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Entre los años 2017 y 2020 fungió como cabecilla de comisión armada en la subestructura Mario Peñate y estaría relacionado con la expansión territorial y posibles ataques contra la Fuerza Pública y población civil en los municipios de El Bagre, Zaragoza y Nechí.

Tras la reestructuración del grupo criminal y la creación de la subestructura Uldar Cardona Rueda, que reemplazó a la Mario Peñate, en el año 2021 habría asumido el rol de cabecilla de zona en el municipio de El Bagre. Desde esa posición, presuntamente consolidó el control territorial y articuló células urbanas y rurales, además de ejecutar las extorsiones, el control de rutas ilícitas y posibles desplazamientos forzados en municipios del Bajo Cauca.

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En el año 2023 ascendió a cabecilla general del componente criminal focalizado de la mencionada subestructura, en la que sería responsable de direccionar las redes de inteligencia delictiva, cargo que continuaba ocupando en la actualidad.

De igual manera, lo señalan de perpetrar homicidios selectivos contra integrantes de bandas delincuenciales que no se alinean con el Clan del Golfo y de orientar las economías ilegales como extorsiones, explotación ilícita de yacimientos mineros y el control de la venta de estupefacientes en Buenavista y Ayapel (Córdoba), así como en San Marcos, Guaranda y Majagual (Sucre).

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El coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e Interpol, sostuvo que los tres capturados ya fueron presentados ante un juez de la República y la Fiscalía les imputó cargos por los delitos de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Armadas.