El Consejo Nacional Electoral (CNE) abrió formalmente una investigación y formuló cargos contra los miembros del comité promotor de la revocatoria ‘Van pa’ fuera’ por presuntas irregularidades en los estados contables de la campaña que pretendía dar por finalizado de manera anticipada el mandato de la alcaldesa de Soledad, Alcira Sandoval, elegida para el periodo 2024-2027.

Así quedó consignada la decisión en la Resolución 2343 del 6 de mayo de 2026, en la que la Sala Plena del CNE encontró mérito para investigar a Bryan Orozco Llerena, vocero del comité, junto a Donaldo José Martínez Ospina, Federman Vizcaíno Montenegro y Fabián Montero Herrera.

De acuerdo con el documento, durante la realización de la iniciativa popular en los estados financieros, el comité organizador reportó ingresos por un total de $69.800.000, que fueron consignados en el libro denominado Recursos Propios y Contribuciones.

Allí se relacionaron cuatro aportes, dos por $25.000.000, uno por $14.800.000 y otro más por $5.000.000. Sin embargo, no se aportaron las cédulas de los contribuyentes ni se acreditó el ingreso efectivo de estos recursos en una cuenta bancaria destinada para tal fin.

Asimismo, según el documento, no fue posible establecer con claridad el origen de los aportes ni los soportes, al tiempo que identificaron egresos sustentados en cuentas de cobro que no cumplirían con los requisitos legales ni tributarios exigidos.

Cabe destacar que durante que durante la etapa preliminar, las pruebas entregadas por los implicados a CNE como libros contables, contratos y comprobantes de ingresos y gastos no lograron desvirtuar las irregularidades señaladas.

El CNE otorgó a los implicados un plazo de 15 días hábiles para presentar descargos, aportar pruebas o solicitar nuevas diligencias dentro del proceso.

Desde el comité de revocatoria

Tras la decisión del CNE, el concejal de Soledad y vocero del comité promotor de la revocatoria, Bryan Orozco, aseguró que la organización sí cumplió con la entrega de toda la documentación requerida.

“El mismo documento reconoce que todo fue entregado. Por eso, vamos a solicitar que se nos aclare qué es lo que consideran errado y volveremos a enviar toda la información con una explicación detallada de cada documento”, afirmó.

Asimismo, Orozco señaló que no entiende con precisión cuáles son las inconsistencias señaladas por la autoridad electoral. “La resolución no especifica claramente qué está equivocado o no justificado. Lo que indica es que debemos presentar explicaciones, y eso es lo que haremos”, puntualizó.

En ese sentido, sostuvo que el siguiente paso será remitir nuevamente los soportes contables, acompañados de una sustentación más detallada, dentro de los plazos establecidos por el CNE.

De acuerdo con la Resolución si se comprueba que hubo irregularidades, los investigados podrían recibir multas que van desde poco más de 20 millones de pesos hasta cerca de 204 millones, dependiendo de qué tan graves sean las faltas.

Los antecedentes

A inicios de enero de 2025 un grupo de ciudadanos conformaron el comité promotor denominado “Revocatoria de Mandato Van Pa’ Fuera”, a través del cual los promotores buscaban dar por terminado el mandato de Alcira Sandoval como alcaldesa de Soledad, argumentando presunta corrupción, inseguridad e incumplimiento del Plan de Desarrollo 2024-2027.

La revocatoria no prospero luego que la Registraduría Nacional del Estado Civil certificara que no alcanzaron el número mínimo de firmas requerido para convocar a las urnas a los soledeños. De las más de 85,000 firmas entregadas, solo 10,123 fueron válidas.

De comprobarse las faltas, los investigados podrían enfrentar multas que, de acuerdo con la normatividad vigente, oscilan entre los $20,4 millones y los $204,5 millones, dependiendo de la gravedad de las conductas.