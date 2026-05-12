El programa Colombia Mayor, a través del cual se busca aumentar la protección a los adultos mayores por medio de un subsidio económico mensual para aquellos que se encuentran desamparados o viven en la extrema pobreza, sigue creciendo en el municipio de Soledad.

A corte del mes de mayo, más de 28 mil beneficiarios se han reportado en el municipio. Durante el primer trimestre del año se logró la incorporación de 1.777 nuevos beneficiarios: en el mes de febrero se tuvo 929 activaciones y en el mes de abril 848 activaciones.

Además, la gestión de la administración ha autorizado que entre el mes de enero y mayo, se inscriban alrededor de 6.227 adultos mayores adicionales a través de atención en ventanilla personalizada, facilitando así, el acceso de la comunidad a este subsidio.

Al respecto, Mireya Avendaño, secretaria de Gestión social del municipio, aseguró que “continuamos adelantando gestiones y articulaciones con el Departamento de Prosperidad Social con el propósito de ampliar la cobertura del programa en el municipio; invitamos a la comunidad a mantenerse informados por medio de los canales oficiales y acudir a los puntos autorizados para conocer el estado de sus procesos y futuras convocatorias.”

En ese sentido, la administración de la alcaldesa Alcira Sandoval Ibáñez se ha comprometido con seguir desarrollando jornadas de acompañamiento, ya que, el objetivo es asegurar más ciudadanos puedan beneficiarse de los diferentes programas de protección a nivel nacional.

Por esa razón han invitado a los interesados a acercarse a la Ventanilla de Atención al Adulto Mayor o consultar en las redes sociales oficiales de la Alcaldía para conocer mayor información al respecto.