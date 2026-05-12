La Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia (UdeA) informó el pasado 13 de abril sobre el hallazgo de 40 casos de fraude durante el examen de admisión a especialidades médico-quirúrgicas para el periodo 2026.

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La institución anuló las pruebas de los aspirantes, quienes para su sorpresa no eran estudiantes de pregrado sino médicos ya graduados, a cupos de posgrado de Medicina tras descubrir que usaban gafas inteligentes y celulares.

La jornada de exámenes se realizó el 10 de abril y convocó a cerca de 3.700 médicos de Colombia y Latinoamérica. Sin embargo, los involucrados hicieron uso de la tecnología avanzada y estrategias coordinadas para burlar la seguridad de la prueba, ejecutando toda una red de trampas. En ese momento, la universidad anunció que los médicos serían sancionados.

En las últimas horas, la Universidad de Antioquia informó que en efecto los involucrados están teniendo consecuencias por los fraudes cometidos, debido a que estos médicos recibieron resoluciones personales que les prohíben volver a inscribirse en el corto y mediano plazo, en la institución.

De acuerdo al Departamento de Admisiones y Registro, los implicados están siendo notificados con periodos de inhabilidad establecidos entre dos y diez semestres, según la gravedad de cada caso.

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Esta decisión se fundamenta en las disposiciones normativas internas y garantiza el debido proceso administrativo para los investigados, como ha explicado oficialmente la universidad.

Además, los casos fueron remitidos al Tribunal de Ética Médica y la justicia ordinaria para posibles sanciones profesionales y legales.