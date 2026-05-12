Este martes fue aplazada la audiencia de imputación de cargos por violación de datos personales que estaba pactada contra Laura Ojeda, actual pareja sentimental de Nicolás Petro Burgos, debido a una incapacidad médica.

En este sentido, el Centro de Servicios Judiciales deberá programar una nueva fecha para llevar a cabo la diligencia.

Ojeda será procesada por el presunto delito de acceso abusivo de comunicaciones yviolación de datos personales, que habría cometido contra Daysuris Vásquez, exesposa del hijo mayor del presidente y considerada la principal testigo en el proceso que se adelanta contra Petro Burgos.

De acuerdo con el ente acusador, Ojeda habría infiltrado las comunicaciones de Vásquez en medio de la pelea que las llevó a separarse como amigas.

La investigación parte de elementos probatorios hallados en el teléfono celular de Ojeda, incautado durante el operativo de captura de Nicolás Petro en julio de 2023.

Según las indagaciones, tras una extracción forense, los peritos judiciales habrían identificado indicios de que Ojeda accedió de manera irregular a las comunicaciones de Vásquez.