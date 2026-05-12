El procurador Gregorio Eljach Pacheco respaldó este martes en un comunicado el pronunciamiento de la Rama Judicial en el que le exige al gobierno del presidente Gustavo Petro respeto por la independencia de los poderes públicos.

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Esto luego de que el Gobierno cuestionara la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el decreto expedido por el Ejecutivo para reglamentar el traslado de $5 billones de fondos privados (Colfondos, Protección, Porvenir y Skandia) hacia Colpensiones, en lo que tiene que ver con los ahorros de los pensionados y trabajadores que se cambiaron del sistema privado al público, en el marco de la ventana de oportunidad, que se avaló en la reforma pensional.

“Como procurador general de la Nación asumo la vocería del Ministerio Público para respaldar con absoluta firmeza el pronunciamiento de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial en el sentido de exigir respeto incondicional por la independencia de los poderes como lo ordena nuestra Constitución Política”, se lee en el documento del ente de control disciplinario.

“En defensa del ordenamiento jurídico que me ordena la Carta Fundamental debo recordar que la Rama Judicial es piedra angular de nuestra democracia y que sus decisiones se orientan por los principios de independencia y autonomía constitucionales”, agrega Eljach.

Y concluye advirtiendo el procurador que “toda autoridad está obligada a acatar las providencias judiciales expedidas en ejercicio de sus competencias constitucionales, sin perjuicio del uso de los recursos propios de los asuntos judiciales”.