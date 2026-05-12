Un grupo de internos de la Cárcel Las Mercedes, de la ciudad de Montería, que tienen derecho a 72 horas de libertad condicional, a la sustitución de la medida de aseguramiento, entre otros, anunció este lunes 11 de mayo que en las próximas horas se irán a huelga de hambre.

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Con esta medida, a la que se sumarán sus familiares en las afueras del penal, alzarán su voz de rechazo a la presunta vulneración de derechos que, según ellos, les hace el Juzgado Segundo Penal de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Montería, en cabeza del jurista Jorge Núñez, por la demora entre 4 y 5 meses en resolver las solicitudes que ellos le presentan a través de sus abogados.

Los reclusos ya notificaron de su decisión a la Defensoría del Pueblo y a la Personería Municipal de Montería para que revisen sus casos y contribuyan a que sus derechos adquiridos no les sean vulnerados. En la comunicación enviada a estas entidades del Ministerio Público hacen saber que “el juez 2 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Montería, Dr Jorge Núñez Núñez, es muy indolente o más bien no tiene compasión con la comunidad carcelaria que se encuentra en la Cárcel Las Mercedes y la Cárcel de Tierralta.

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Y añadió: “Un grupo de presos, por medio de la oficina jurídica de la cárcel y de sus abogados están cansados que desde ese juzgado no contesten las solicitudes que se les envía al despacho atrasando todos los derechos o beneficios que tienen los PPL. Esta actitud indolente del juez Núñez está afectando a los ppl y sus familiares, ya que tienen sus derechos adquiridos y están siendo vulnerados o violados”.

Señalan que lo contrario ocurre con el Juzgado 1 de Ejecución de Penas en cabeza de Alberto Lacharme Combatt, quien da respuesta a todas las peticiones en el menor tiempo posible, de 3 ó 4 días.