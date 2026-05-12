Un nuevo hecho lamentable ha ocurrido en la industria del audiovisual, provocando la muerte de una persona durante un rodaje. El más reciente hecho de este tipo había ocurrido en Bogotá donde el pasado 18 de abril, tres personas murieron luego de una riña en la grabación de la serie Sin senos sí hay paraíso.

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Ahora el escenario de la tragedia es Rusia. Según reportes internacionales, una actriz falleció tras ser atropellada por una motocicleta mientras participaba en la grabación de un comercial en una de las vías de Moscú. Al parecer, el conductor de la moto circulaba a alta velocidad, perdiendo el control e impactando contra Ksenia Dobromilova, de 34 años, quien también era modelo.

Dobromilova era una figura destacada en la industria del entretenimiento de su país, conocida por su participación en campañas publicitarias, producciones audiovisuales y proyectos de moda.

A pesar de que el equipo de emergencia llegó rápidamente al lugar, e incluso, las personas que se encontraban a su alrededor intentaron auxiliarla con maniobras de reanimación, las heridas que sufrió la actriz fueron graves y, lamentablemente, resultaron en su fallecimiento.

#ATENCIÓN 🚨🇷🇺 Murió una bloguera motociclista tras ser atropellada mientras grababa un video en una vía de Moscú, Rusia.



La víctima fue identificada como Ksenia Dobromilova, de 34 años. El conductor de la motocicleta fue detenido. pic.twitter.com/NldkwEqXFe — ElTrino.Co (@EltrinoCo) May 7, 2026

Hasta ahora, las autoridades rusas están llevando a cabo las investigaciones necesarias para aclarar las circunstancias exactas en las que sucedió el accidente. Según la Inspección Estatal de Tránsito, en esa área no había medidas de protección, estructuras de seguridad ni señalización preventiva que pudieran alertar a otros conductores sobre la actividad que se estaba llevando a cabo en la carretera abierta. Este aspecto ha suscitado dudas sobre las condiciones de seguridad en las que se realizó la grabación.

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Actualmente, el conductor involucrado está bajo la custodia de las autoridades. En respuesta a esto, un tribunal ha decidido que cumpla con prisión domiciliaria durante dos meses mientras se llevan a cabo las diligencias judiciales para aclarar las circunstancias exactas del accidente.