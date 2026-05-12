La Registraduría Nacional del Estado Civil inició oficialmente las jornadas de capacitación para los ciudadanos seleccionados como jurados de votación en las elecciones presidenciales de 2026.

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El proceso arrancó en Bogotá y posteriormente se extenderá al resto del país. Solo en la capital fueron convocados 124.011 jurados que estarán distribuidos en 17.162 mesas de votación habilitadas para la primera vuelta presidencial del próximo 31 de mayo.

Las capacitaciones se desarrollarán entre el 11 y el 28 de mayo.

Cortesía El proceso arrancó en Bogotá y posteriormente se extenderá al resto del país. Solo en la capital fueron convocados 124.011 jurados que estarán distribuidos en 17.162 mesas de votación habilitadas para la primera vuelta presidencial del próximo 31 de mayo.

El registrador distrital, Youssef Sefair Silva, recordó que ser jurado de votación es un cargo de obligatoria aceptación y destacó la importancia de asistir a las capacitaciones, ya que estas personas son las encargadas de realizar el conteo de votos y diligenciar los formularios oficiales.

Cada jornada de formación tendrá una duración aproximada de una hora y media y busca explicar paso a paso las tareas que deberán cumplir los jurados el día de las elecciones.

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¿Cuáles son las funciones de un jurado de votación?

Entre las principales funciones asignadas están instalar las mesas antes de iniciar la votación, verificar la identidad de los ciudadanos, entregar los tarjetones, registrar la participación electoral y realizar el conteo de votos al cierre de la jornada.

La Registraduría también recordó que los ciudadanos pueden consultar si fueron designados como jurados ingresando al portal oficial de la entidad y accediendo a la opción “Consulta de jurados de votación”, donde deberán digitar el número de cédula.

Registraduría Nacional/Cortesía La Registraduría también recordó que los ciudadanos pueden consultar si fueron designados como jurados ingresando al portal oficial de la entidad y accediendo a la opción “Consulta de jurados de votación”, donde deberán digitar el número de cédula.

Además del sitio web, la información estará disponible a través de la aplicación oficial y en algunos puntos físicos habilitados en diferentes ciudades del país.

Las personas que hayan sido seleccionadas y no asistan sin una justificación válida podrían recibir sanciones económicas.