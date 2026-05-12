El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto expedido por el Gobierno Nacional para reglamentar el traslado de $5 billones de fondos privados (Colfondos, Protección, Porvenir y Skandia) hacia Colpensiones. Esto tiene que ver con los ahorros de los pensionados y trabajadores que se cambiaron del sistema privado al público, en el marco de la ventana de oportunidad, que se avaló en la reforma pensional.

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De esta forma, los $25 billones que el Gobierno buscaba sumar a sus ingresos seguirán de momento en las cuentas a cargo de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

Sobre esta decisión, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, manifestó que los fondos privados tienes secuestrados los recursos de los ahorradores.

“El que no ha pagado son los fondos privados, tienen secuestrados los recursos de esos 25.000 ahorradores que decidieron trasladarse a Colpensiones”, dijo durante una entrevista con ‘Blu radio’.

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Para el funcionario, la decisión de los fondos privados estaría ligado a mantener el dinero en sus portafolios de inversión en el extranjero y no para garantizar la sostenibilidad del sistema público.

“Los señores de los fondos privados quieren mantener los recursos que no son suyos en su portafolio de inversiones afuera del país, en vez de trasladarlos”, manifestó.

Además, Sanguino se refirió comunicado oficial del Ministerio de Hacienda que sugería riesgos en el pago de las mesadas tras la decisión judicial.

“El Estado no está amenazando con el no pago de las pensiones, sino que son los fondos privados al no realizar el giro de los ahorros a Colpensiones”, sostuvo.

Sobre la fecha exacta en la que se dejarían de pagar las pensiones contestó: “No hemos decidido ni a partir de cuándo vamos a hacer todo el esfuerzo por mantener ese compromiso pensional y vamos a luchar hasta el último suspiro para que los fondos privados no se queden con la plata de la gente”.

Por su parte, Sanguino se refirió al uso del Presupuesto General de la Nación (PGN) para cubrir el pago pensional a los ciudadanos y aseguró que este método solo aplica para el trabajador que haya cumplió con el número de horas para jubilarse y no cuente con el ahorro necesario para subsistir.