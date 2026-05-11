El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto expedido por el Gobierno Nacional para reglamentar el traslado de $5 billones de fondos privados (Colfondos, Protección, Porvenir y Skandia) hacia Colpensiones.

Esto tiene que ver con los ahorros de los pensionados y trabajadores que se cambiaron del sistema privado al público, en el marco de la ventana de oportunidad, que se avaló en la reforma pensional.

De esta forma, los $25 billones que el Gobierno buscaba sumar a sus ingresos seguirán de momento en las cuentas a cargo de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

Cabe señalar que a finales del mes de abril, el tribunal ya había emitido una medida cautelar de urgencia para analizar la normativa de fondo sobre su legalidad, pero no cubría todas las pretensiones del decreto sino una parte de ellas.