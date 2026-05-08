El Departamento de Prosperidad Social anunció esta semana que a partir del próximo lunes 11 de mayo iniciará a nivel nacional la entrega de las transferencias monetarias correspondientes al ciclo 4 del programa Colombia Mayor.

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Mauricio Rodríguez Amaya, director de Prosperidad Social, explicó que para este ciclo, que finaliza el 27 de mayo, el Gobierno nacional destinó 700.086 millones pesos para garantizar la protección de cerca de tres millones de personas mayores beneficiarias.

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“Para garantizar que los recursos lleguen de manera efectiva a quienes más lo necesitan, Prosperidad Social aplica criterios técnicos del Sisbén IV y realiza un proceso de validación mediante el cruce de información con la Registraduría, Colpensiones y la Adres”, detalló el funcionario.

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Indicó igualmente que en esta entrega se benefician a 146.969 personas pertenecientes a comunidades indígenas y a 16.954 bajo el esquema de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS).

La entrega del subsidio se realizará mediante la modalidad de giro para todos los adultos mayores beneficiarios “y se garantizará la cobertura en todo el territorio nacional a través de la unión temporal conformada por SuRed y SuperGiros”, sostuvo.

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Prosperidad Social reiteró a sus beneficiarios que todos los trámites ante la entidad son gratuitos y no requieren intermediarios. Para evitar fraudes, consulte solo los canales oficiales: