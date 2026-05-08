Las explotaciones de mina caliza que se realizan en el municipio de Toluviejo, al norte del departamento de Sucre, sin tener ningún tipo de control, no solo están causando afectaciones a quienes se encuentran en el área de la mina, sino también a las familias externas.

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El caso más reciente y que encendió las alarmas en la ciudadanía se registró al mediodía del lunes 4 de mayo y la afectación —que por fortuna no cobró la vida de un menor de edad— fue en una casa del sector de la Calle El Pozo.

De acuerdo con la queja instaurada ante la alcaldía de Toluviejo y ratificada a EL HERALDO por la Junta de Acción Comunal (JAC) de esa zona, a las 12:30 del mediodía una piedra caliza de gran tamaño cayó sobre el techo de una casa de la zona, partió tejas de eternit e ingresó hasta una de las habitaciones cayendo sobre una cama en la que justamente dormía un niño de 4 años que por fortuna salió ileso porque la piedra cayó a su lado.

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La situación, narró una de las líderes comunales, fue antecedida por una gran explosión que para ellos, aunque en la mayoría de los casos es ilegal, se ha vuelto costumbre porque en el pueblo la economía gira alrededor de esto, pero las administraciones municipales han estado de espaldas al debido control.

Mientras los mineros ilegales realizan las explosiones para desprender las grandes rocas de caliza sin los controles necesarios, los que están debidamente organizados y hasta las empresas legalmente constituidas buscan los servicios de Indumil y con antelación le informan a la ciudadanía de la actividad a realizar.

Precisamente en el caso reciente nadie sabía de esa explosión, los sorprendió el ruido, la piedra y más tarde el ciudadano que está explotando la mina y quien se hizo responsable de los daños causados.

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Sin embargo, la Junta de Acción Comunal de la calle El Pozo no tiene intenciones de enterrar el caso, por el contrario, busca sentar un precedente y por eso elevó la queja ante la alcaldía y ante la Corporación Autónoma Regional de Sucre (Carsucre) acudirá con una solicitud que les permita establecer todo sobre la mina y las explosiones.

“Como miembros de la comunidad de la calle El Pozo nos permitimos expresar nuestra profunda preocupación frente a los graves riesgos que estamos enfrentando debido a la explotación minera descontrolada en zonas cercanas a nuestras viviendas”, le hizo saber la JAC a la alcaldía a través de un escrito al que esta casa periodística tuvo acceso.

Indican que “si bien los daños materiales pueden ser reparados, el riesgo constante al que estamos expuestos como comunidad es sumamente preocupante. Las viviendas, que deberían ser espacios seguros para nuestras familias, están siendo vulneradas, poniendo en peligro la integridad de todos sus habitantes, especialmente de los menores de edad.

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Es importante resaltar que este evento ha sucedido con anterioridad en dos viviendas, causando solo daños materiales, y no podemos esperar la pérdida de una habitante para accionar como es debido.

Este hecho nos invita, como comunidad, y los invita a ustedes como autoridades y entes reguladores, a poner especial atención a esta problemática que requiere intervención urgente.

Solicitamos de manera respetuosa, pero enfática, a todas las secretarías y entidades competentes tomar cartas en el asunto con la seriedad y responsabilidad que la situación amerita. La comunidad de la calle El Pozo se encuentra realmente asustada y preocupada ante la posibilidad de que hechos como este vuelvan a ocurrir”, puntualiza la JAC.