La Gran Comandancia, una de las más prósperas fincas del norte del departamento de Sucre, situada en el corregimiento Aguas Negras del municipio de San Onofre donde el terror de los grupos armados ilegales obligó a salir a sus propietarios, sigue floreciendo gracias a la Reforma Agraria.

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Tras dos años de la entrega de las 1.450 hectáreas a campesinos de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc) por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), entidad estatal que la adquirió mediante venta directa y voluntaria, ya les fueron entregados los títulos de propiedad.

Las beneficiarias son 227 familias campesinas víctimas del conflicto armado en el departamento de Sucre que recibieron el título que las acredita como propietarias de manos del director de la Agencia Nacional de Tierras, Juan Felipe Harman Ortiz, en un acto público y masivo que se llevó a cabo en San Onofre.”

“El predio fue entregado el 21 de marzo de 2024 por el presidente Gustavo Petro, mientras que la actual entrega de títulos formaliza la propiedad individual y colectiva de las familias beneficiarias”, reportó la ANT.

Harman destacó el valor organizativo del proceso campesino y el significado de este avance, en especial de un predio que entró en proceso de parcelación, asignando aproximadamente siete hectáreas a cada familia, donde actualmente se desarrollan cultivos de plátano, ñame, yuca y maíz; además de un título colectivo en proindiviso de 32 hectáreas destinado a la construcción de espacios comunitarios en educación, salud, recreación y comercio.

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“Este es un ejemplo del poder de la organización y la unión del campesinado. Lo que comenzó como una aspiración colectiva hoy es una realidad, y el reto ahora es consolidar este territorio como un referente productivo para el departamento, avanzando sin divisiones y con una visión compartida de futuro”, afirmó el director de la ANT.

Hablan los beneficiados

Araida Moguea Silgado, lideresa campesina y presidenta de la ANUC en San Onofre, sostuvo que este logro representa el cumplimiento de una lucha histórica.

“Este título recoge la lucha de quienes nos antecedieron en la defensa de los derechos campesinos. Hoy no solo tenemos tierra, también tenemos la posibilidad de generar ingresos, garantizar la alimentación de nuestras familias y proyectar un futuro distinto para nuestros hijos”.

Mientras que José Ángel Bohórquez, presidente de la ANUC Sucre, destacó la responsabilidad que implica este proceso para las familias beneficiarias. “Cada hombre y cada mujer que recibe este título asume el compromiso de cuidar, preservar y producir la tierra. El desafío es trabajar unidos y convertir este territorio en una despensa agrícola para San Onofre y para todo el departamento de Sucre”, puntualizó.

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Finalmente la ANT considera que La Gran Comandancia se ha convertido en uno de los casos más emblemáticos de la Reforma Agraria en Colombia, al pasar de ser un predio asociado a la concentración de la tierra, el latifundio y escenarios de violencia, a un territorio productivo, democratizado y al servicio del campesinado, donde hoy se promueve la convivencia pacífica.

“Este logro debe llenarlos de esperanza, pero también debe impulsarlos a pensar en lo que viene. Este es el punto de partida para nuevos sueños que se construyen desde la tierra y el trabajo colectivo. La Gran Comandancia se proyecta hoy como un símbolo de justicia social, organización comunitaria y desarrollo rural, donde las familias campesinas no solo recuperan su derecho a la tierra, sino que construyen un futuro digno basado en el trabajo, la productividad y la paz”, señaló Juan Felipe Harman Ortiz.