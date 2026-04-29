El alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña Cardales, reiteró el llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho delincuencial del que resulte afectada por parte de los grupos armados ilegales, en especial la extorsión que, a su juicio, no debe ser normalizada.

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“No se puede dejar que se normalice la extorsión. Que la gente denuncie cuando se presente un hecho y no se dejen extorsionar”, reiteró el mandatario.

Insistió en que no deben sentirse intimidados porque para eso existe la fuerza pública que está presta a atender sus requerimientos y ofrecerle instrucciones.

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Para denunciar, bajo absoluta reserva, están habilitadas las líneas 165 de la Policía Nacional y 147 de la Armada de Colombia.

“En muchas ocasiones son llamadas que hacen desde las cárceles, y por eso es que tenemos una agenda permanente contra las bandas criminales”, precisó el mandatario.

Cortesía Alcaldía de Sincelejo

De acuerdo con cifras oficiales compartidas por Acuña Cardales, el 97% de los casos de extorsión no terminan afectando a la gente económicamente cuando reciben asesoría, y solo el 3% termina impactando ese patrimonio familiar.

Menos homicidios

El alcalde también se refirió al hecho de que en la ciudad hubo 21 días del mes de abril sin homicidios y para los pocos que se han registrado la fuerza pública trabaja con la finalidad de esclarecerlos rápidamente.

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“En el 2023 había una afectación a la vida cada 18 horas en Sincelejo, y ahora tuvimos 21 días sin homicidios. Son datos que hablan por sí solos. Asimismo, hubo en aquel momento 400 hurtos de celulares y hoy solamente se han reportado 13”, puntualizó el alcalde de Sincelejo.