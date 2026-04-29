En la mañana de este miércoles se llevó a cabo en el auditorio de la Fábrica de Cultura el primer foro ‘Día de la Tierra, Basura Cero’, que reunió a jóvenes estudiantes de 60 instituciones educativas de Barranquilla bajo el propósito de compartir los resultados y desafíos de la implementación de la estrategia de educación ambiental ‘Basura Cero’ que viene desarrollando la Alcaldía desde hace dos años en los colegios.

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Son alrededor de quince colegios los que están involucrados en la estrategia ambiental y que este 29 de abril socializaron con representantes de otras instituciones los procesos y beneficios de ‘Basura Cero’.

El evento fue organizado por la Secretaría de Educación y la Oficina de Servicios Públicos, a través de la Asociación de Recicladores de Barranquilla (Asorebaq), en articulación con la empresa prestadora del servicio de acueducto Triple A y la Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario.

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Dina Luz Pardo, jefa de la Oficina de Servicios Públicos de la ciudad, destacó en diálogo con EL HERALDO que este primer foro fue fundamental para “mostrar las experiencias de lo que se viene trabajando en Barranquilla con relación a esa meta nacional de basura cero, que hace parte del Plan de Desarrollo Nacional, para que al relleno sanitario de cada ciudad y departamento no llegue basura”.

Cortesía Alcaldía de Barranquilla Dina Luz Pardo, jefa de la Oficina de Servicios Públicos de Barranquilla.

Destacó la funcionaria que en la capital del Atlántico se viene avanzando “no solamente en cómo le decimos a las personas que deben gestionar sus residuos, sino que también desde las instituciones educativas trabajamos en cómo recuperar los residuos y transformarlos”.

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Pardo explicó que en los colegios se les enseña y concientiza a los estudiantes sobre la recuperación de todos los residuos orgánicos que se generan en las cocinas de las instituciones. Ese abono es utilizado luego para las huertas que los mismos alumnos están sembrando en el entorno escolar. Por último, lo que produce la huerta es llevado al comedor institucional.

El Heraldo Abono orgánico preparado por estudiantes de la IED José María Vélaz.

En ese sentido, señaló que Barranquilla está cumpliendo con su PRAE (Proyecto Ambiental Escolar) y la idea es que a partir del foro de este miércoles se formule una hoja de ruta basada en las experiencias e inquietudes de los estudiantes en el marco de la estrategia ‘Basura Cero’.

“Estamos cambiando la cultura ciudadana del barranquillero”

Arturo Villa, gerente de Asorebaq, resaltó el trabajo pedagógico que ha venido realizando la asociación en los colegios de Barranquilla, cumpliendo los recicladores ya no solo un papel clave en la recuperación de residuos aprovechables en las calles de la ciudad, sino también en la formación de jóvenes en la gestión de los desechos sólidos.

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“Asorebaq tiene un componente pedagógico fuerte porque quienes integran la directiva somos docentes. Hace dos años empezamos a implementar ‘Basura Cero’ en las instituciones educativas con unos resultados espectaculares que hoy compartimos con las demás instituciones en el foro”, sostuvo.

Cortesía Alcaldía de Barranquilla

Agregó que esta estrategia “le está cambiando la cara a la ciudad. El objetivo es que estos jóvenes estudiantes sean los generadores del cambio que la ciudad necesita. Estos muchachos llegan a sus casas a enseñarle a sus padres lo que aprenden en la escuela y a través de esta estrategia estamos cambiando la cultura ciudadana del barranquillero de botar la basura en las calles y tener basureros a cielo abierto”.

“Los estudiantes están comprometidos”

Nayibe Carmona, docente y líder del proyecto ambiental de la IED José María Vélaz, ubicada en Lipaya, subrayó que los estudiantes muestran interés y compromiso con la iniciativa.

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“Con nuestro proyecto, ‘Desafío ecológico con Canequí’, lo que pretendemos es generar un cambio de comportamiento en nuestros estudiantes frente al entorno ambiental, no solamente en la institución, sino en la comunidad general. También intentamos involucrar a los padres de familia en las actividades del proyecto”, contó.

Jill Rossy Gómez

La profesora detalló que el proyecto tiene tres frentes: valores ambientales, reciclaje y huerta escolar.

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“Con la huerta escolar hemos tenido gran éxito y sobre todo un compromiso bastante fuerte por parte de los estudiantes con el entorno. Con este proyecto ellos aprenden a sembrar, hacen cultivo y utilizan el desecho orgánico que se genera en el comedor escolar para preparar abono orgánico. Nuestra huerta escolar se ha convertido en un centro de interés, donde los jóvenes también reciben clases. Además, hay una articulación entre la huerta con todas las asignaturas”, destacó.