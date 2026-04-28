Como parte de sus acciones de mantenimiento preventivo, la empresa Air-e Intervenida anunció una jornada de trabajos eléctricos para este miércoles 29 de abril en municipios del Atlántico, que incluye intervenciones en Barranquilla, Tubará, Malambo y Soledad.

En el municipio de Tubará, las labores se desarrollarán entre las 8:20 de la mañana y las 3:50 de la tarde. Durante ese tiempo permanecerán sin servicio los sectores ubicados entre las calles 4 y 14, entre carreras 1 y 4, incluyendo la antigua sede de Telecom, la plaza principal y zonas aledañas.

Por su parte, en Malambo se realizará cambio de aisladores en la calle 4A con carrera 5 sur, barrio La Luna, entre las 8:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde.

Lea también: Fue superada la falla que tenía a gran parte del norte de Barranquilla sin servicio de energía, informó Air-e

En Barranquilla también fueron programadas obras para la instalación de elementos eléctricos en la calle 75 con carrera 49C, sector de Altos del Prado, entre las 8:10 de la mañana y las 6:00 de la tarde.

Trabajos en la subestación 20 de Julio

La compañía informó además que personal técnico especializado adelantará acciones preventivas al interior de la Subestación 20 de Julio, con el propósito de intervenir los circuitos Estadio, 20 de Julio 13 y Centenario.

En el circuito Estadio, la suspensión del servicio se presentará en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez entre las 8:00 y las 10:00 de la mañana.

Para el circuito 20 de Julio 13, la interrupción será entre las 10:15 de la mañana y las 12:15 del mediodía en sectores de Soledad como Villa Éxito, Villa Katanga, Villa Katanga II, Villas de Las Moras, Villa Aragón, Villa Soledad, Antonio Nariño y Villa Rosa, entre otros.

Lea también: Alcaldía de Soledad advierte sobre retos virales en redes sociales que pondrían en peligro a los jóvenes del municipio

Finalmente, en el circuito Centenario, la suspensión se extenderá entre la 1:15 y las 3:15 de la tarde en barrios de Soledad como Villa Zambrano, Los Fundadores, Villa Lozano, Portal de Las Moras, Villa Merly, La Alianza y Las Colinas Etapa II.