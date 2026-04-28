Navegando en aguas del turismo fluvial se encuentra el municipio Magangué, en el departamento de Bolívar, tras la reciente visita de los directivos de la naviera internacional AmaWaterways a través del proyecto del ‘Malecón de Todos’, el cual se posiciona como un punto estratégico para el desembarque de cruceros de lujo.

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La alianza internacional es el resultado de la apuesta por la reactivación del río Magdalena, impulsada por el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, que pretende transformar la economía local, convirtiendo al turismo en una herramienta generadora de empleo y progreso para las comunidades ribereñas, así como posicionar al departamento como un destino competitivo de talla mundial.

“Estamos trabajando para que el turismo sea una verdadera herramienta de empleo y progreso para nuestra gente. La llegada de cruceros internacionales a Magangué significa oportunidades para comerciantes, artesanos, guías turísticos y emprendedores que verán en esta actividad una forma digna de generar ingresos”, expresó el mandatario departamental.

Magangué en la ruta internacional

Actualmente en desarrollo, la obra del ‘Malecón de Todos’ ha despertado el interés de AmaWaterways, compañía que evalúa incluir formalmente a Magangué en su itinerario de lujo por el río Magdalena. El circuito contempla paradas en destinos emblemáticos como lo son Santa Cruz de Mompox y Gambote, este último con conexión terrestre hacia el sitio histórico de San Basilio de Palenque.

La eventual inclusión del municipio magdalenense representaría un impulso sin precedentes para sectores clave como la gastronomía, el transporte, el comercio y la oferta artesanal. El objetivo central de la administración departamental es que la riqueza cultural de la zona se traduzca en una mejora sustancial en la calidad de vida de los habitantes de la ribera.

De acuerdo con el cronograma de ejecución de la Gobernación de Bolívar, la primera fase del ‘Malecón de Todos’ será entregada durante febrero de 2027, con una infraestructura diseñada para recibir a visitantes nacionales e internacionales en condiciones óptimas, garantizando la competitividad turística del municipio frente a otros destinos del continente.

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