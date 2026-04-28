El Ministerio de Salud nacional avanza en la modificación de la regulación del etiquetado nutricional, una medida que busca que los ciudadanos identifiquen productos con exceso de nutrientes críticos sin necesidad de conocimientos técnicos.

El proyecto introduce el sello específico de “Ultraprocesado” y microsellos para empaques pequeños, basándose en la creciente crisis de salud pública derivada de los hábitos alimenticios en el país.

La necesidad de esta regulación, de acuerdo con la cartera, se fundamenta en la carga de enfermedad vinculada a la alimentación. Según el sustento técnico del proyecto, la obesidad es el principal factor de riesgo de morbimortalidad en Colombia. Entre 2013 y 2023, este factor generó un incremento de 446,6 años de vida saludables perdidos (avisas) por cada 100.000 habitantes, superando el impacto del alcohol y el tabaco.

Datos del Dane proyectados a 2025 señalan que las enfermedades isquémicas del corazón son la primera causa de muerte en el país (92,7 por cada 100.000 habitantes). Asimismo, la Encuesta Nacional de Situación Nutricional revela que el 56,4% de la población presenta exceso de peso, con un aumento crítico en escolares, donde la obesidad pasó del 18,8% en 2010 al 24,4% en 2015.

Cámara de la Industria de Alimentos se oponen a nuevos sellos propuestos por el Minsalud

La Andi ha calificado la propuesta como “completamente inconveniente”. El gremio señala que la medida afecta a un sector donde el 98,5% son micro y medianas empresas. Según la organización, no se han habilitado espacios de concertación ni mesas de trabajo para analizar el impacto técnico y económico de la resolución.

Uno de los puntos más polémicos es la validez técnica de la nueva clasificación. “Este nuevo reglamento técnico no está debidamente justificado”, afirmó Camilo Montes, director ejecutivo de la Cámara de la Industria de Alimentos, cuestionando la falta de evidencia científica robusta tras la propuesta.

La industria advierte que la resolución obligará a un rediseño total de las etiquetas de todos los alimentos empacados en Colombia. Esto conlleva:

Trámites masivos ante el Invima para la actualización de registros.

para la actualización de registros. Costos logísticos por impresión y agotamiento de inventarios existentes.

por impresión y agotamiento de inventarios existentes. Posibles barreras al comercio con la OMC y la Comunidad Andina.

con la OMC y la Comunidad Andina. Inestabilidad jurídica, al modificar un esquema vigente hace menos de tres años sin una evaluación ex post.

Además, el gremio considera desproporcionado el periodo de transición de solo seis meses otorgado por el Ministerio para implementar cambios que incluyen la prohibición de códigos QR y nuevas restricciones a las declaraciones de salud en los empaques.

Cuáles son los cambios que propone el Minsalud en las etiquetas de los alimentos

El proyecto del Ministerio de Salud introduce modificaciones sustanciales en la apariencia de los productos alimenticios. Entre los cambios más destacados se encuentra la creación del sello de “Ultraprocesado”, el cual será una advertencia obligatoria para aquellos artículos que contengan ciertos aditivos en su composición. Esta medida busca que el consumidor identifique rápidamente el grado de procesamiento del alimento antes de su compra.

Asimismo, la normativa contempla soluciones para los empaques de tamaño reducido mediante la implementación de microsellos, garantizando que la información de advertencia esté presente incluso en formatos pequeños. A esto se suma una modificación integral de las reglas visuales y de presentación de datos en las tablas nutricionales, con el fin de ajustar la forma en la que se comunica la información técnica al público.

Un punto que ha generado controversia es la prohibición del uso de códigos QR como fuente de información nutricional en las etiquetas. Aunque son una herramienta tecnológica común, el Ministerio busca que la información crítica sea visible directamente en el empaque sin depender de dispositivos externos.

Ante la proximidad de la firma de la resolución, la Andi ha hecho un llamado a todos los actores del sector para enviar comentarios al Ministerio de Salud antes de la fecha límite del 6 de mayo. El gremio sostiene que la medida “impacta el sustento de miles de trabajadores que laboran diariamente para garantizar el abastecimiento de los colombianos”.