Este jueves 6 de noviembre el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) informó sobre la expedición de la Resolución 2540 de 2025, mediante la cual se introducen modificaciones importantes a la Resolución 2310 de 2022 que establece el marco regulatorio de etiquetado de productos cosméticos.

Adoptada en el marco de la Comunidad Andina, la resolución indica una serie de cambios como la eliminación de traducciones innecesarias, reconocimiento del uso de sticker o etiqueta con información complementaria, la lista de ingredientes, entre otros.

Vale mencionar que estos lineamientos van a acorde con las disposiciones que se ha implementado las autoridades de referencia internacional.

¿En qué consisten las modificaciones?