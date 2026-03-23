Cuidar el corazón no siempre implica cambios extremos en el estilo de vida. En muchos casos, decisiones cotidianas como caminar más, subir escaleras o dedicar unos minutos al ejercicio pueden marcar una diferencia significativa en la salud cardiovascular.

Le puede interesar: Rutina de ejercicios en casa para reducir el estrés: solo le tomará 30 minutos

Sin embargo, una de las preguntas más frecuentes sigue siendo cuánto ejercicio es realmente necesario para reducir el riesgo de infarto. La respuesta no es única, pero sí hay parámetros claros establecidos por expertos que sirven como guía para la población general.

De acuerdo con la Liga Colombiana contra el Infarto y la Hipertensión, la actividad física regular cumple un papel fundamental en la prevención de enfermedades cardiovasculares, ya que fortalece progresivamente el músculo cardíaco y mejora la circulación sanguínea.

¿Cuánto ejercicio a la semana recomiendan los expertos para prevenir infartos?

El punto de partida es claro: al menos 150 minutos semanales de actividad física moderada.

Esta recomendación puede distribuirse en sesiones de aproximadamente 30 minutos diarios, cinco veces por semana. Actividades como caminar, nadar o montar bicicleta son suficientes para alcanzar ese objetivo.

Vea aquí: Gelatina sin sabor: beneficios, propiedades y por qué incluirla en su dieta

Según la Liga Colombiana contra el Infarto y la Hipertensión, cumplir con este mínimo está asociado con beneficios como:

Mejor control de la presión arterial

Reducción de los niveles de colesterol

Disminución del riesgo de enfermedades cardíacas

Aun así, la entidad enfatiza que estas recomendaciones no reemplazan la evaluación médica individual, especialmente en personas con antecedentes de hipertensión u otras condiciones.

Ejercicios recomendados para fortalecer el corazón y mejorar la circulación

No todos los ejercicios tienen el mismo impacto sobre el sistema cardiovascular. Los más efectivos son aquellos que elevan la frecuencia cardíaca de forma progresiva y sostenida.

Lea también: Sardinas: el superalimento económico que fortalece los huesos y protege el corazón, según expertos

Entre las actividades recomendadas se encuentran:

Caminatas rápidas: accesibles y fáciles de incorporar en la rutina diaria.

accesibles y fáciles de incorporar en la rutina diaria. Trote o carrera: aumentan la capacidad pulmonar y la resistencia cardiovascular.

aumentan la capacidad pulmonar y la resistencia cardiovascular. Natación: involucra múltiples grupos musculares con bajo impacto en las articulaciones.

involucra múltiples grupos musculares con bajo impacto en las articulaciones. Ciclismo: mejora la resistencia física y fortalece el corazón.

Estas opciones permiten que el sistema cardiovascular se adapte al esfuerzo, lo que puede traducirse en una mayor eficiencia cardíaca a largo plazo.

¿Sirven los ejercicios cortos e intensos para cuidar el corazón?

Sí, siempre que se realicen de forma adecuada. Actividades como saltar la cuerda o los entrenamientos por intervalos de alta intensidad (HIIT) permiten elevar rápidamente la frecuencia cardíaca en menos tiempo.

Le sugerimos: ¿Cómo evitar eventos cardiovasculares al suspender el Ozempic? Especialista entrega recomendaciones

Este tipo de ejercicio puede ser una alternativa para quienes no disponen de largos periodos para entrenar. Sin embargo, la recomendación es realizarlos bajo orientación profesional, especialmente en personas con factores de riesgo.

Actividades cotidianas que también ayudan a prevenir enfermedades cardiovasculares

El ejercicio no siempre requiere espacios especializados o rutinas estructuradas. Algunas acciones diarias también pueden contribuir a la salud del corazón si se realizan con regularidad.

Entre ellas destacan:

Subir escaleras: ayuda a fortalecer piernas y sistema cardiovascular.

ayuda a fortalecer piernas y sistema cardiovascular. Bailar: combina actividad física con un componente social que favorece la constancia.

combina actividad física con un componente social que favorece la constancia. Clases grupales (aeróbicos, zumba, kickboxing): aumentan la motivación y el compromiso a largo plazo.

Según la Liga Colombiana contra el Infarto y la Hipertensión, el componente social de estas actividades puede ser determinante para mantener hábitos saludables en el tiempo.

La clave para prevenir los infartos no es solo el ejercicio: constancia y control médico

Más allá del tipo de actividad elegida, el factor más importante es la regularidad. Mantener una rutina sostenida en el tiempo es lo que permite obtener beneficios reales en la salud cardiovascular.

Además, los expertos recomiendan combinar el ejercicio con otros hábitos como una alimentación equilibrada y espacios de descanso y manejo del estrés.

En otras noticias: En Colombia uno de cada nueve niños tiene desnutrición crónica, alerta informe

En personas con diagnóstico previo o factores de riesgo, la evaluación médica es indispensable antes de iniciar cualquier rutina. Esto permite ajustar la intensidad y el tipo de ejercicio a las condiciones individuales, reduciendo posibles complicaciones.