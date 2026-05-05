El uso de las hojas de guanábanas no es nada nuevo. Está ligado a las tradiciones ancestrales de centro y suramérica. Desde esta región se extendió a África y al sur de Asia durante la colonización.

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Los pueblos indígenas de esta regiones ya utilizaban estas hojas con fines medicinales dentro de sus sistemas de sanación tradicional. Por ejemplo, en el Caribe, lo utilizaban para tratar fiebre, dolores y problemas digestivos.

En la Amazonía, las hojas se empleaban como sedante natural y para afecciones inflamatorias. También se aplicaban directamente sobre la piel para heridas o irritaciones.

Características de las hojas de guanábana

Son hojas verdes, alargadas, brillantes y de textura firme. Contienen compuestos bioactivos como acetogeninas, antioxidantes y flavonoides. Se usan principalmente en infusión (té), extractos o cataplasmas.

Usos tradicionales de las hojas de guanábana y sus beneficios

1. Relajante natural

Se consumen en té para ayudar a reducir el estrés, la ansiedad y favorecer el sueño.

2. Apoyo al sistema inmunológico

Sus antioxidantes ayudan a combatir el daño celular y fortalecer las defensas.

3. Control de la inflamación

Se utiliza como antiinflamatorio natural para dolores musculares o articulares.

4. Regulación de la presión arterial

Algunas personas las emplean para ayudar a controlar la hipertensión leve.

5. Salud digestiva

Pueden aliviar molestias como gases, indigestión o dolor estomacal.

6. Uso tópico

En cataplasmas, se aplican sobre la piel para aliviar irritaciones o inflamaciones.