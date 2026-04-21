Sentir preocupación constante o tener pensamientos repetitivos no siempre significa lo mismo o que tenga algún trastorno.

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Aunque muchas personas confunden la ansiedad con el trastorno obsesivo-compulsivo (TOC), se trata de condiciones distintas que impactan la salud mental de formas diferentes.

Lo importante es que usted pueda reconocer sus señales y eso hace que se pueda marcar la diferencia entre recibir el tratamiento adecuado o seguir lidiando con síntomas sin una solución clara.

Shutterstock/Shutterstock Aunque muchas personas confunden la ansiedad con el trastorno obsesivo-compulsivo (TOC), se trata de condiciones distintas que impactan la salud mental de formas diferentes.

¿Cómo saber si tiene un TOC?

El TOC suele manifestarse con pensamientos intrusivos que aparecen de forma repetitiva y generan una fuerte angustia, indica Mayo Clinic. Para aliviar esa sensación, la persona desarrolla conductas o rituales que siente la necesidad de repetir.

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Entre las señales más frecuentes están Revisar varias veces acciones cotidianas, como cerrar una puerta, lavarse las manos de forma excesiva, necesidad constante de orden o simetría o pensamientos no deseados de carácter violento o irracional.

Estos comportamientos pueden ocupar gran parte del día y afectar la rutina diaria.

Shutterstock/Shutterstock La ansiedad y el TOC no es lo mismo

¿Cómo saber si tiene ansiedad?

A diferencia del TOC, la ansiedad es una reacción del organismo frente al estrés o la percepción de peligro, dice Medlineplus. Es común en la vida diaria, pero se convierte en problema cuando es persistente o intensa.

Algunos síntomas incluyen sensación constante de preocupación, tensión muscular o fatiga, palpitaciones o dificultad para respirar, problemas digestivos y dificultad para concentrarse.

A diferencia del TOC, la ansiedad es una reacción del organismo frente al estrés o la percepción de peligro, dice Medlineplus. Es común en la vida diaria, pero se convierte en problema cuando es persistente o intensa.

Existen distintos tipos, como la ansiedad generalizada, social o los ataques de pánico.

Asimismo, las personas con ansiedad pueden manejar sus pensamientos con mayor facilidad que quienes padecen TOC.

¿Puede una persona tener ansiedad y TOC al mismo tiempo?

Los expertos señalan que es común que una persona experimente ambos trastornos, lo que puede hacer más complejo el diagnóstico. Por eso, la evaluación profesional es clave para identificar correctamente cada caso.

Debe buscar ayuda cuando los pensamientos o conductas empiezan a interferir con la vida diaria, no deben ignorarse.