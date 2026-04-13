El cáncer colorrectal se ha convertido en un problema de salud pública en Colombia. Cada año, cerca de 4.000 personas fallecen por esta enfermedad y más de 14 mil nuevos casos se registran anualmente, una cifra que prende las alertas en el sector salud y refuerza la necesidad de actuar a tiempo.

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En la capital del Atlántico, según las autoridades sanitarias, se han reportado 657 casos de cáncer colorrectal. En ese sentido, la Secretaría de Salud recordó que la mayoría de estos tumores surgen de pólipos que tardan entre 5 y 10 años en desarrollarse, ofreciendo una “ventana de oportunidad” vital para la intervención médica.

Por tal motivo, el Distrito ha intensificado su ofensiva contra esta patología a través de estrategias de tamizaje y sensibilización ciudadana. Estas acciones se enmarcan en el Plan de Desarrollo ‘Barranquilla a otro nivel’, que prioriza la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles y el acceso oportuno a servicios de salud para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

“Nuestra meta es que ningún barranquillero llegue a etapas avanzadas de la enfermedad. La colonoscopia y las pruebas de sangre son herramientas disponibles en nuestra red de atención que permiten extraer lesiones antes de que se conviertan en cáncer”, indicaron voceros de la Secretaría de Salud.

A nivel nacional

En el país, el acceso oportuno al diagnóstico y tratamiento del cáncer colorrectal enfrenta serias dificultades. Según cifras de la Cuenta de Alto Costo, actualmente pueden transcurrir hasta 90 días entre el diagnóstico y el inicio del tratamiento, una demora que se agrava aún más en zonas rurales, donde los diagnósticos suelen darse en etapas tardías.

La advertencia fue hecha por el médico Wilson Cubides Martínez, director de la Liga Colombiana contra el Cáncer, en el marco del lanzamiento de la campaña nacional “Cuidar tu colon hoy es vida”, que busca generar conciencia sobre la prevención y la detección temprana.

Afirmó que como consecuencia de la crisis del sistema de salud, muchos pacientes se ven obligados a buscar soluciones por su cuenta. Esto ha llevado a un aumento significativo del gasto de bolsillo, un indicador en el que Colombia solía destacarse positivamente a nivel internacional.

“En años anteriores, Colombia era uno de los países con menor gasto de bolsillo según la OCDE, incluso por encima de países como Estados Unidos. Hoy ya no tenemos ese privilegio y ese gasto está aumentando considerablemente”, sostuvo.

En ese sentido, expuso que es cada vez más frecuente que los pacientes acudan directamente a las instituciones de salud preguntando por los costos de los servicios.

“Los usuarios llegan diciendo: no me autorizaron la cita o me la están demorando demasiado. Entonces preguntan cuánto vale la consulta, el diagnóstico e incluso el tratamiento, que sabemos puede ser muy costoso”, explicó.

Sostuvo que, ante estas barreras, muchas personas están optando por financiar sus procedimientos de manera particular, e incluso endeudarse, con el fin de acceder a diagnósticos oportunos o iniciar tratamientos a tiempo.

Para Cubides y el resto de los científicos que hacen parte de esta iniciativa, la detección temprana reduce muertes evitables: “Informar, derribar miedos alrededor de las pruebas y promover rutas claras para consultar a tiempo es fundamental”.

cortesía El pasado 26 de marzo se celebró en Bogotá el lanzamiento de la campaña “Cuidar tu colon hoy es vida”, que busca generar conciencia sobre la prevención y la detección temprana.

El impacto en el país

Durante el lanzamiento de la campaña, “Cuidar tu colon hoy es vida”, que tiene como objetivo impulsar la detección temprana y generar conciencia sobre la importancia del diagnóstico oportuno, se dieron a conocer cifras alarmantes del crecimiento de los casos en el país.

Este cáncer, el tercer tipo con mayor incidencia y mortalidad, ha venido en aumento. A corte de enero de 2025 se reportaron 51.953 casos prevalentes de cáncer de colon y recto; y el 98,13 % de los casos nuevos fueron principalmente invasivos y diagnosticados tardíamente (37 % en etapa III).

Precisamente el pasado 31 de marzo se conmemoró el Día Mundial contra el Cáncer de Colon y fue la fecha propicia para sensibilizar a la población sobre esta enfermedad. La evidencia clínica es contundente, de acuerdo con la American Cancer Society, “cuando el cáncer colorrectal se detecta en etapas iniciales, las tasas de curación pueden superar el 90 %”.

Según Natalia Tovar, directora senior de Medtronic Colombia, el objetivo de la campaña está dirigido principalmente a hombres y mujeres mayores de 45 años, a quienes se les hace un llamado para realizarse controles y exámenes de detección temprana.

Sin embargo, también incluye a otros actores clave como las familias y los cuidadores, quienes cumplen un rol fundamental en el acompañamiento y la toma de decisiones.