Durante esta semana, el presidente de la República Gustavo Petro tuvo una agenda marcada por varios sectores del Caribe colombiano. Sin embargo, lo que en un principio era una gira para entregar obras y brindar anuncios importantes, se transformó en un cierre de campaña electoral, y hasta en una última ‘brazada’ de aquel nadador que no logró llegar hasta la orilla del mar.

El jefe de Estado decidió escoger la Plaza de la Paz de Barranquilla como punto principal para arremeter contra todos sus críticos y enaltecer su imagen en una ciudad en la que muy poco –casi nada– hubo inversión por parte del Ejecutivo.

Principalmente, el presidente culpó a la Administración local de “no dejar trabajar al Gobierno”, y que las inversiones destinadas a la educación pública se perdieron.

“En Barranquilla no nos dejaron construir universidades, por eso es que hay tantos jóvenes en las calles delinquiendo, porque al barranquillero no lo están formando con educación o espiritualidad, sino con ladrillos”, dijo Petro.

Resaltó que “la clase política no entendió lo que queríamos hacer, no comprendió nuestras ideas, así que decidimos construir esas universidades en territorios como Soledad que están saliendo adelante”.

Pero muy contrario a la hilarante declaración del mandatario, varios han sido los cuestionamientos por la falta de ejecución en las obras de la nueva sede de la Universidad del Atlántico en Soledad, pues a pesar de que se gestionaron los lotes y permisos de construcción correspondientes en el tiempo requerido por parte de la Alcaldía municipal, no hay una sola columna levantada en los alrededores del Colegio Inem para respaldar el discurso del Gobierno.

Inclusive, el proyecto contempla avances mínimos en ítems como la adecuación del terreno e implementación de los sistemas de redes.

¿Hubo inversión en educación en el Atlántico?

Otro de los puntos controversiales en el discurso del presidente Petro tuvo que ver con la inversión en educación.

Según el jefe de Estado, la cobertura en el departamento ha decrecido por la falta de implementación del PAE y de inversión de los gobiernos locales. Nada más ayer el ministro de Educación estuvo en Galapa sosteniendo que el Atlántico llegó a cobertura del 100 % en el Plan de Alimentación Escolar.

“En vez de aumentar la cobertura educativa a cerca del 60 % como lo han hecho otros departamentos, acá viene disminuyendo en el Atlántico, un territorio donde los jóvenes estudian gratis gracias al Gobierno nacional”, aseguró.

Los avances han sido claros y vienen creciendo progresivamente. Según cifras de la Gobernación del Atlántico, la tasa de tránsito inmediato a la educación superior pasó del 44,5 % en 2022 al 50,2 % en 2024. Asimismo, la deserción en educación media se ubica en 1,58 %, por debajo del promedio nacional del 2,86 %.

Lo anterior en el marco de la estrategia Transformación de la Educación Media (ATEM), en la cual más de 86 instituciones educativas buscan fortalecer su calidad de enseñanza y procesos formativos.

En ese contexto, una de las metas a largo plazo es que, para 2035, el 60 % de los estudiantes se ubiquen en niveles 3 y 4 de las pruebas Saber 11, y que el 90 % de los jóvenes logren una transición efectiva del grado noveno al undécimo.

Por otro lado, durante el año 2025, la educación en el Distrito de Barranquilla mostró un progreso significativo en el marco del Plan de Desarrollo Barranquilla a Otro Nivel, gracias a un trabajo articulado entre la Alcaldía y la comunidad, que se tradujo en importantes progresos en planeación y participación ciudadana en la Universidad de Barranquilla y la estrategia IUB al Barrio.

Actualmente, la Institución Universitaria de Barranquilla cuenta con más de 17 mil estudiantes matriculados, que se forman en 32 programas de pregrado y 12 programas de posgrado.

Sumado a esto, la estrategia IUB al Barrio alcanzó más de 24.000 estudiantes este año, que reciben educación gratuita desde colegios en los diferentes barrios de la ciudad.

Cabe resaltar que la suma de todos estos esfuerzos le valió a la capital del Atlántico el Premio Reto Nacional por la Educación – Colombia Líder, que reconoció a Barranquilla como ciudad capital con más colegios públicos en categoría A+ en el año 2025.

La ciudad del futuro

Los ladrillos representan una parte del progreso de la ciudad y cuentan cómo ha sido la transformación de muchos lugares. Sin embargo, para el presidente Petro no es una prioridad que “las ciudades se vean lindas”.

En medio de su discurso de este viernes, el jefe de Estado afirmó que “esas ciudades que de lejos se ven lindas tienen sus carencias, porque no se construye territorios con ladrillos. Hay que dejar de lado esas estafas inmobiliarias al norte de Barranquilla e invertir en lo social”.

La realidad es que obras como el Gran Malecón, la Ventana al Mundo o Puerto Mocho han sido dinamizadores para una nueva economía que promueve al turismo como motor principal de la economía local, que es entre otras cosas una de las grandes apuestas del Ejecutivo y en la que Barranquilla ya venía trabajando como propósito desde hace muchos años con todos los lugares desarrollados con ese fin.

Tan solo durante el pasado mes de diciembre el Gran Malecón de Barranquilla fue visitado por más de 1.2 millones, una cifra récord para cualquier atractivo turístico en las ciudades capitales del país.

Estas cifras también se vieron reflejadas en el comercio y los ingresos de más de 20 zonas gastronómicas y puntos de emprendimiento anclados en esta zona.

Además, la Operación Tapahuecos y la canalización del arroyo de la 85, así como el intercambiador vial de Alameda del Río y Barrios a la Obra, se han convertido en las obras más esperadas por la ciudadanía para mejorar factores como la movilidad en una ciudad que cada día viene creciendo más acorde a su progreso.