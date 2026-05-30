La creciente aparición de osos de anteojos en áreas rurales de Santander ha encendido las alarmas tanto de las comunidades locales como de las autoridades ambientales. Esta especie, endémica de la región andina colombiana y catalogada en peligro de extinción, ha sido reportada recientemente en nueve municipios del departamento.

El caso más reciente se registró en la vereda San Silvestre, ubicada en el municipio de Santa Bárbara, donde los habitantes avistaron a una familia completa de estos plantígrados, registrándose incluso el ingreso de uno de los ejemplares a predios agrícolas y ganaderos.

Según los informes oficiales de la Secretaría Ambiental de Santander, los avistamientos no se limitan a Santa Bárbara. En los últimos meses, también se ha documentado la presencia de estos animales en los municipios de Chima, Galán, El Hato, Zapatoca, Coromoro, Guacamayo, Contratación y San Andrés, lo que confirma una tendencia de desplazamiento que preocupa a las autoridades por el riesgo que implica la interacción entre humanos y fauna silvestre.

La expansión agrícola obliga a los osos a descender de su hábitat natural

Las organizaciones ambientales y la Secretaría Ambiental del departamento coinciden en que el acercamiento de los osos de anteojos a los asentamientos humanos constituye un comportamiento anómalo. Este fenómeno se interpreta directamente como una consecuencia de la pérdida y fragmentación de su hábitat natural debido a las actividades humanas.

Típicamente, el oso de anteojos habita en zonas altas por encima de los 2.400 metros de altura. No obstante, la presión ejercida por la expansión de la frontera agrícola ha reducido sus espacios tradicionales, obligando a estos ejemplares a descender desde zonas protegidas, como el Páramo de Berlín, en una búsqueda activa de alimento para garantizar su supervivencia.

Las autoridades ambientales implementan comisiones técnicas y monitoreo en las zonas afectadas

Ante la inquietud de los habitantes rurales, quienes temen por la seguridad de sus familias y el bienestar de su ganado, el alcalde de Santa Bárbara, Elkin Ortega, notificó la situación a la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS). El objetivo es coordinar el manejo de la contingencia y estructurar un esquema de seguimiento para futuros avistamientos.

Como primera medida institucional, se determinó el envío de una comisión técnica de la CAS, la cual permanecerá en el municipio desde el lunes 1 de junio hasta el miércoles 3 de junio. Los expertos realizarán un análisis detallado del entorno que está habitando el animal, evaluarán su comportamiento y definirán las acciones de manejo correspondientes. De manera paralela, las autoridades informaron que se están ejecutando monitoreos mediante cámaras trampa, complementados con jornadas de protección y reforestación en áreas estratégicas para la conservación de la especie.

El gobierno departamental pide a las comunidades campesinas proteger a la especie

El secretario ambiental de Santander, Miguel Ángel Castañeda, explicó que las apariciones son un reflejo de la búsqueda de expansión de los osos ante las amenazas a su territorio. Respecto a la población actual de la especie en la zona, el funcionario aclaró la falta de datos precisos.

“No hay un censo que nos diga cuántos hay, pero sí sabemos que son varios. Ellos están buscando su expansión. Le pedimos a la gente que solo los vea y a los campesinos que los protejan”, precisó el funcionario.

Asimismo, ante el temor generalizado por posibles ataques o afectaciones materiales, el secretario enfatizó en la naturaleza pacífica de estos mamíferos y reiteró la importancia de la coexistencia pacífica y el reporte oportuno de su ubicación a las entidades competentes.

“El llamado a los campesinos es a protegerlos. Son animales muy tímidos frente a la presencia humana y normalmente regresan a su entorno natural”, concluyó Castañeda.