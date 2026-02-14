Un grupo de campesinos logró rescatar a un puma que estaba siendo arrastrado por la corriente del río Sinú en el corregimiento de Jaraquiel, en la zona rural de Montería, departamento de Córdoba, en medio de la actual emergencia invernal que atraviesa la región.

La creciente del afluente sorprendió tanto a los habitantes como a la fauna silvestre, dejando al felino en una situación crítica.

Según testigos, el animal se encontraba agotado y desorientado, luchando por mantenerse a flote en medio de la fuerza del agua, cuando varios vecinos lograron acercarse y sujetarlo con una cuerda para retirarlo de la corriente con vida.

La rápida intervención de la comunidad evitó que el puma se ahogara y permitió su traslado inmediato a las autoridades competentes.

Tras el rescate, el felino fue entregado a la Policía Ambiental y posteriormente llevado al Centro de Atención y Valoración (CAV) de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS), donde permanece bajo observación veterinaria.

De acuerdo con informes preliminares, el puma se encuentra en estado regular, recibiendo cuidados especializados mientras se monitorea su evolución.

El operativo de salvamento ha resaltado la solidaridad de las comunidades rurales y la coordinación con entidades ambientales para atender situaciones de fauna afectada por las inundaciones.

Las autoridades han hecho un llamado a la población para reportar casos similares y evitar la manipulación directa de animales silvestres sin la debida asistencia técnica.

Este caso se suma a otras escenas de impacto en medio de la emergencia climática que vive Córdoba, donde las fuertes lluvias y las crecientes del río Sinú han causado desplazamientos, daños a viviendas y afectaciones a la biodiversidad local, poniendo de relieve tanto los desafíos ambientales como la respuesta comunitaria ante la crisis.