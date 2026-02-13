El frente frío tomó por sorpresa a los habitantes de la Costa Caribe, los más afectados por las intensas lluvias de hace algunas semanas que han dejado pueblos totalmente inundados principalmente en Córdoba, el epicentro de las emergencias que deja a cientos de miles de damnificados y la pérdida de los enceres de muchas familias y animales.

Lea también: Enrique Kerguelen Méndez, nuevo presidente de la Hidroeléctrica Urrá

Las lluvias no se extendieron por más de tres días en el extremo norte de Colombia, sin embargo, llovió lo suficiente como para causar los desbordamientos de varios afluentes que terminaron por inundar grandes extensiones de tierra en Córdoba.

Esto quedó evidenciado en mapas satelitales que muestran la magnitud de las inundaciones. Un análisis comparativo de las imágenes captadas por el sistema Sentinel-2 y procesadas con el índice NDWI dan cuenta de que como el agua ha terminado de adentrarse en lo que hace unas pocas semanas era tierra firme.

Magnitud de la inundación en el municipio de Montería.



Imagen 1: 6 de diciembre del 2025

Imagen 2: 9 de febrero del 2026



Imágenes de Sentinel 2 L2A - NDWI. pic.twitter.com/cClRrlqjjt — Diego Restrepo (@diegorestrep) February 11, 2026

El alcalde Montería, Hugo Kerguelén, indicó que solo en la capital del departamento hay cerca de 5.000 personas alojadas en albergues habilitados en colegios y escenarios deportivos de la ciudad.

Lea también: Inundaciones en Córdoba dejan más de 4.000 reses muertas: ¿subirá el precio de la carne?

Según el Gobierno, cerca de 43.000 familias han resultado damnificadas por las lluvias en Córdoba y 24 de los 30 municipios del departamento se han visto afectados, principalmente por la crecida del río Sinú, cuyo caudal se agrandó por lluvias atípicas asociadas a frentes fríos que alcanzaron el sur del mar Caribe.

Disasters Charter

Y para hacerle frente a estas crecidas, la Gobernación anunció la intervención con maquinaria amarilla en varios puntos con el fin de mitigar el impacto de las inundaciones y atender a las comunidades afectadas por los altos niveles de los ríos Sinú, San Jorge y Canalete.

Desde el Puesto de Mando Unificado departamental coordinan los sectores a los que deben direccionarse las acciones teniendo en cuenta las recomendaciones técnicas que imparte la Corporación Ambiental CVS y los reportes situacionales que entregan las alcaldías municipales.

Lea también: Alcalde y gestora social de Montería reciben más ayudas donadas por la Alcaldía de Cartagena

Según el consolidado operativo, están en ejecución 9 frentes de trabajo simultáneos en diferentes zonas del departamento, priorizando las riberas y sectores críticos en cuanto al riesgo de desbordamiento por los niveles que viene registrando los principales afluentes del departamento. Las intervenciones se concentran en los municipios de San Pelayo, Lorica, San Bernardo del Viento, Puerto Escondido, Los Córdobas, Canalete, Pueblo Nuevo, Puerto Libertador y Cereté.

Gobernación de Córdoba

Entre las principales obras que ejecutan están el dragado de canales, apoyos para el control de desbordamientos, rehabilitación vial y abastecimiento de agua potable a través de carrotanques.

Uno de los trabajos más necesarios es el del dragado en el caño La Caimanera del municipio de San Pelayo, que es de los puntos más críticos por el tránsito de la ola de creciente del río Sinú.

Lea también: Ataque a bala en “La caleta de la abuela”: un hombre muerto y dos personas heridas

“Estas acciones hacen parte del esfuerzo institucional que estamos haciendo como gobierno departamental para reducir el impacto de la emergencia en cuanto al desbordamiento de los ríos, fortalecer la capacidad de respuesta en los municipios y brindar atención directa a las comunidades afectadas”, informó el gobernador Erasmo Zuleta Bechara.