El impacto negativo de las inundaciones en el departamento de Córdoba también se evidencia en los sectores de la ganadería y la agricultura que son, entre otros, los principales renglones de la economía en este territorio del norte del país.

De acuerdo con un informe entregado por el presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegan), José Félix Lafaurie, cerca de 27 mil 300 predios están inundados y más de 600 mil bovinos han tenido que ser trasladados de emergencia a otros lugares porque las fincas donde estaban se encuentran inundadas.

Además unas 300 mil hectáreas presentan una condición absolutamente crítica en materia productiva.

Por su parte, Pedro Jaller Dumar, miembro de la Junta Directiva de Fedegan y ganadero cordobés, advierte que los registros preliminares dan cuenta que 7.652 predios y 455 mil bovinos y bufalinos están afectados. Sus cifras consolidan solo a los animales registrados por movimientos realizados, ya que los inventarios físicos completos no han podido ser realizados porque los ríos aún no permiten el cruce y las aguas no han bajado, eso no permite establecer con certeza cuántos animales han desaparecido, pero lo cierto es que no se sabe del paradero de 1.200 reses, y más de 4 mil han muerto.

La ministra de agricultura, Marta Carvajalino Villegas, aclaró que “esas 450.000 cabezas de ganado no son reses muertas, están afectadas, han tenido que desplazarse” porque la inundación ha destruido pasturas.

En razón a ello el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) ha intensificado la expedición de guías de movilización y han sido dispuestas 100 hectáreas en Turipaná para ubicar temporalmente esos animales.

A esto se suma el tema sanitario teniendo en cuenta que hay mucha mortandad debajo de las aguas.

Con el devastador panorama aparece la preocupación por los precios de los productos, entre ellos la carne. En razón a es la ministra sostuvo que “habíamos pedido al Fondo Nacional del Ganado (…) análisis precisos y estamos estudiando algunas normas para modificar. Estamos estudiando las medidas que sean necesarias para garantizar el abastecimiento interno de la proteína. No hay que descartar en este momento ninguna medida”.

La crisis también amenaza la seguridad alimentaria en Córdoba y zonas cercanas. Frente a ello, el Gobierno implementará un programa de adquisición de alimentos frescos provenientes de productores afectados, con doble objetivo: apoyar a las familias damnificadas y dinamizar la economía local priorizado en 21 municipios de Córdoba.

“Queremos poner alimentos frescos en las familias que están viviendo la emergencia, pero también ayudar a intensificar y dinamizar la actividad agropecuaria”, explicó Carvajalino.

Entre las estrategias contempladas están líneas de crédito para agricultura campesina, familiar y comunitaria; adquisición de excedentes estacionales del Ministerio de Agricultura y la declaratoria de Área de Protección para la Producción de Alimentos (APAN).