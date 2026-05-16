El sueño de 111 familias de la ciudad de Montería de tener casa propia está cada vez más cerca, pues la alcaldía les entregó subsidios familiares complementarios del programa Montería Vive con Vivienda, una iniciativa con la que la administración municipal continúa avanzando en la reducción del déficit habitacional y en el acceso a vivienda propia para cientos de familias de la ciudad.

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La entrega, realizada en la Comuna 1, representa una asignación de recursos por $2.277 millones y beneficia a hogares de distintas comunas de Montería, que ahora podrán avanzar en el cierre financiero para adquirir su vivienda VIS.

“Con esta nueva asignación estamos dando un paso más para que 111 familias puedan acceder al sueño de tener casa propia. Esperamos muy pronto visitarlos en sus viviendas y ver cómo consolidan un hogar digno para ustedes y sus familias”, expresó el alcalde.

También señaló que el acceso a vivienda digna sigue siendo una de las prioridades de su administración porque “detrás de cada subsidio hay una historia de esfuerzo, de familias que durante años han trabajado para alcanzar este objetivo. Nosotros estamos aquí para acompañarlos y ayudarlos a convertir ese sueño en realidad”, manifestó.

Con esta cuarta entrega de subsidios, Montería alcanza un total de 441 asignados en la actual administración, por un valor acumulado superior a los $9.170 millones, siendo la Comuna 1 la zona con mayor número de subsidios desembolsados, con 90 por un valor cercano a los $1.879 millones.

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Los 111 subsidios entregados este viernes 15 de mayo se distribuyen así: 17 Tipo A por valor de $483 millones; 64 Tipo B por $1.366 millones, y 30 subsidios Tipo C por valor de $427 millones.

Además de los subsidios de vivienda, la Alcaldía de Montería continúa impulsando otras acciones en el sector, entre ellas 600 mejoramientos de vivienda en convenio con Fonvivienda; 1.000 mejoramientos para viviendas afectadas por inundaciones, y programas de titulación de predios urbanos para brindar seguridad jurídica y acceso a nuevos beneficios a las familias.