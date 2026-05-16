Cumplir la edad y el tiempo de servicio requeridos para jubilarse es el objetivo de millones de trabajadores en Colombia. Sin embargo, alcanzar esta meta no significa necesariamente el fin de la vida laboral.

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El sistema pensional actual ofrece un incentivo económico directo para quienes deciden postergar su retiro y continuar aportando semanas al régimen público administrado por Colpensiones: la posibilidad de recibir una mesada mensual notablemente más alta.

Este mecanismo legal funciona como un premio a la permanencia en el mercado laboral, permitiendo que los futuros pensionados eleven su tasa de reemplazo, es decir, el porcentaje final del salario que recibirán de por vida durante su vejez.

Así funciona el estímulo económico por superar el mínimo de semanas exigidas para la pensión

Para acceder a la jubilación bajo el régimen público en 2026, la ley colombiana exige un piso mínimo de cotizaciones diferenciado por género: los hombres deben registrar 1.300 semanas, mientras que las mujeres necesitan 1.250 semanas. Pero ir más allá de estas cifras se traduce en rentabilidad.

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Por cada bloque de 50 semanas adicionales que un trabajador sume a su historial, el porcentaje de su pensión puede aumentar cerca de un 1,5 %. De esta manera, una persona que prolongue su actividad productiva durante un par de años más podría acumular un incremento cercano al 6 % en el valor de su mesada final, respetando siempre el tope máximo del 80 % del ingreso base de liquidación que establece la normativa.

El historial laboral y el promedio salarial definen el monto del beneficio

A diferencia de los fondos privados, donde la jubilación depende del capital acumulado en una cuenta individual, en Colpensiones el cálculo se basa estrictamente en el esfuerzo laboral y los ingresos declarados.

Por esta razón, el beneficio de las semanas extra no se aplica de forma aislada, sino que se cruza con variables clave como el promedio salarial de los últimos 10 años cotizados y las actualizaciones anuales de ley.

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Muchos trabajadores utilizan esta alternativa de manera estratégica. Al seguir aportando después de cumplir los requisitos mínimos, no solo suman semanas multiplicadoras, sino que también buscan elevar el promedio de sus últimos salarios para asegurar una liquidación mucho más robusta. El incremento se ve reflejado automáticamente al momento de pensionarse, siempre que el tiempo extra se encuentre debidamente registrado en la historia laboral.

Las mesadas pensionales mantienen su valor frente a la inflación cada año

El esfuerzo de seguir cotizando se complementa con la protección del poder adquisitivo que la ley colombiana otorga a los jubilados a través de reajustes anuales automáticos. Esto garantiza que el dinero recibido no pierda valor con el paso del tiempo frente al costo de vida.

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En 2026, este ajuste se aplicó bajo dos metodologías. Las pensiones equivalentes a un salario mínimo aumentaron en la misma proporción que el salario mínimo decretado por el Gobierno.

Por su parte, las mesadas que superan ese tope mínimo se reajustaron con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del año anterior, que se situó en el 5,1 %.