Esta semana se llevó a cabo en la Universidad del Norte, en Barranquilla, el XIV Encuentro Internacional de Programas Acreditados por el Consejo Latinoamericano de Acreditación de la Educación en Periodismo y Comunicación (CLAEP) 2026, espacio en el que durante tres días decenas de estudiantes, académicos y periodistas abordaron el debate regional sobre el papel del periodismo frente a la inteligencia artificial y su impacto en la democracia digital.

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El encuentro inició el 13 de mayo con charlas, ponencias y el lanzamiento del reto estudiantil CLAEP Challenge. Uno de los ejes centrales fue la relación entre inteligencia artificial, información y democracia.

Sebastián Valenzuela, profesor de la Facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile y director científico del Panel Internacional de Entornos Informativos (IPIE), con sede en Suiza, reflexionó sobre las oportunidades y riesgos que plantea la inteligencia artificial para el periodismo, describiendo el panorama actual de la profesión como una “rueda de hámster”, en la que los periodistas deben producir más contenido con menos recursos y en tiempos cada vez más acelerados.

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Advirtió que la rapidez con la que los medios han adoptado estas tecnologías para la generación automatizada de noticias contrasta con el escepticismo de las audiencias, que exigen supervisión humana y transparencia en el uso de contenidos generados con inteligencia artificial.

Por su parte, Adolfo Meisel, rector de Uninorte, resaltó que el acceso masivo a la información, impulsado por las redes sociales y las plataformas digitales, plantea nuevos retos para la libertad de prensa y la circulación de contenidos confiables.

“No queremos caer en la censura, sino fortalecer los mecanismos para poder tener acceso a información de buena calidad. Y esos son temas que se tratan aquí, que tienen que ver con la libertad de acceso a la información, que se discuten no solo en Colombia, sino en el mundo”, afirmó.

Uninorte Periodistas y estudiantes abordaron en Uninorte el debate regional sobre IA y ética.

Mientras que Nancy Gómez, decana de la División de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales, señaló que hechos como la pandemia de la COVID-19, la consolidación de los ecosistemas algorítmicos y la irrupción de la inteligencia artificial generativa evidenciaron la necesidad de fortalecer un periodismo riguroso frente a la sobreinformación y los cambios en los hábitos de consumo de las audiencias.

“Este encuentro es relevante porque necesitamos pensar juntos y defender el valor de las humanidades, la investigación, la creatividad y el pensamiento crítico en un momento histórico atravesado por la velocidad, la incertidumbre y la automatización”, sostuvo.

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La libertad de prensa y la formación de nuevas generaciones de periodistas también fueron temas recurrentes durante la jornada. Pierre Manigault, presidente de la SIP, indicó que la transformación del periodismo va más allá de la tecnología y requiere que las universidades formen profesionales con criterio, ética y responsabilidad frente al panorama actual.

“Los periodistas del futuro no se definirán por la velocidad. Se definirán por su capacidad para verificar, interpretar, proporcionar contexto y generar credibilidad”, señaló.

Por último, Juan David Bernal, director ejecutivo de CLAEP, destacó la necesidad de fortalecer la cooperación entre universidades frente a los desafíos actuales de la enseñanza del periodismo y la comunicación.

En ese sentido, hizo un llamado a consolidar redes de internacionalización, movilidad estudiantil y docente, así como proyectos de investigación conjunta entre instituciones de la región.

En la jornada del jueves 14 de mayo se llevó a cabo la conferencia ‘Los diez mil días que cambiaron el mundo’, liderada por el investigador y teórico de la comunicación Carlos Scolari, reconocido por sus estudios sobre interfaces, ecología de medios y narrativas transmedia.

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Scolari analizó cómo la irrupción de la inteligencia artificial está transformando profundamente el ecosistema informativo y creativo, especialmente en profesiones “textocéntricas” como el periodismo, la publicidad, las relaciones públicas y la traducción.

“Si en los 80s, 90s y los 2000 hubo una disrupción por década, ahora vivimos disrupciones simultaneas en la producción, circulación y formatos textuales. Vamos a escribir y pensar diferente a partir de nuestra interacción con Chat GPT, y nacerán nuevos estilos gráficos, estéticas. Al final el triunfo de cualquier tecnología es volverse invisible”, manifestó.

Este viernes, tercer día del evento, el periodista investigativo Gerardo Reyes compartió reflexiones sobre el papel del periodismo de investigación en la defensa de la democracia y la construcción de memoria histórica.

El director del equipo de investigación de Univision relató algunas de sus experiencias investigando figuras de alto poder económico y político como Julio Mario Santo Domingo y Alex Saab, resaltando la importancia de profundizar en las biografías y trayectorias de personajes públicos y candidatos políticos.

También cuestionó el modelo tradicional de los medios de comunicación, recordando épocas en las que muchas empresas periodísticas funcionaban como instrumentos de influencia política o económica de sus propietarios. El periodista criticó la autocensura y las historias que, por intereses corporativos, nunca llegaban a publicarse, quedando relegadas a los pasillos de las redacciones.